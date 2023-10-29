РПЛ. «Пари НН» победил «Сочи» (1:0) и догнал «Спартак», сочинцы не забили 2 пенальти

«Пари НН» в 13-м туре РПЛ минимально победил «Сочи». Гол забил Николай Калинский.
На 62-й минуте у «Сочи» не реализовал пенальти защитник Ваня Дркушич. Вратарь Артур Нигматуллин отразил удар.
На 90+3 минуте свой пенальти не реализовал полузащитник гостей Кристиан Нобоа – пробил выше.
Нижегородцы догнали по очкам «Спартак» и «Локомотив», поднявшись на шестое место. «Сочи» идет последним.
Россия. РПЛ. 13-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Калинский, 38.
Незабитые пенальти: нет – Дркушич, 62, Нобоа, 90+3.
Источник: «Бомбардир»