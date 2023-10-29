РПЛ. «Пари НН» победил «Сочи» (1:0) и догнал «Спартак», сочинцы не забили 2 пенальти

«Пари НН» в 13-м туре РПЛ минимально победил «Сочи». Гол забил Николай Калинский.

На 62-й минуте у «Сочи» не реализовал пенальти защитник Ваня Дркушич. Вратарь Артур Нигматуллин отразил удар.

На 90+3 минуте свой пенальти не реализовал полузащитник гостей Кристиан Нобоа – пробил выше.

Нижегородцы догнали по очкам «Спартак» и «Локомотив», поднявшись на шестое место. «Сочи» идет последним.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Калинский, 38.

Незабитые пенальти: нет – Дркушич, 62, Нобоа, 90+3.

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