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  • РПЛ. «Пари НН» победил «Сочи» (1:0) и догнал «Спартак», сочинцы не забили 2 пенальти

РПЛ. «Пари НН» победил «Сочи» (1:0) и догнал «Спартак», сочинцы не забили 2 пенальти

29 октября 2023, 15:55
27

«Пари НН» в 13-м туре РПЛ минимально победил «Сочи». Гол забил Николай Калинский.

На 62-й минуте у «Сочи» не реализовал пенальти защитник Ваня Дркушич. Вратарь Артур Нигматуллин отразил удар.

На 90+3 минуте свой пенальти не реализовал полузащитник гостей Кристиан Нобоа – пробил выше.

Нижегородцы догнали по очкам «Спартак» и «Локомотив», поднявшись на шестое место. «Сочи» идет последним.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Калинский, 38.

Незабитые пенальти: нет – Дркушич, 62, Нобоа, 90+3.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Нижний Новгород Спартак
Комментарии (27)
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Ziklop
1698584267
Набоа в небеса пальнул, уметь надо две пенки за тайм не забить! Нижний опять очки вытащил! фартовый Юран для них.
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witalik
1698584638
Конечно, хорошо что выиграли, но Нигматуллин, (умница), он же не сможет все пенальти тянуть... А защита у Пари НН - дебилы полные, они мяч без нарушения не отнять, выбить не могут...Хотя какие дебильные рожи у двух столпов обороны- Гоцука и Александрова...Этакие Факкети и Мальдини (старший).
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aldo conte
1698585294
Неужели Юран продержится в "Нижнем" до конца чемпионата 2023/24 и будет готовить команду к играм в следующем 2024/25? Вот будет хохма, если после зимней паузы у "Нижнего" начнётся такая же непруха, как сегодня у "Сочи", и Юрана выгонят, как это было в "Химках".
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моэм
1698585466
Пари НН должен стоять на 4 месте , впереди Локо , т.к. больше побед и впереди Спартака у которых разница мячей - 2 . а у нижегородцев + 1....похоже в бомбе болельщики Локо и Спартака готовы перевирать правду.
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Цугундeр
1698585472
Встреча в Москве разочаровала Юрана... Он передумал.)
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Дубина
1698587157
Стыдно за газпромовский фарм! В ФНЛ им дорога. Хотя аль-бзянит не допустит этого.
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