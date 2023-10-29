Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. «Пари НН» победил «Сочи» (1:0) и догнал «Спартак», сочинцы не забили 2 пенальти

    РПЛ. «Пари НН» победил «Сочи» (1:0) и догнал «Спартак», сочинцы не забили 2 пенальти

    «Пари НН» в 13-м туре РПЛ минимально победил «Сочи». Гол забил Николай Калинский.

    На 62-й минуте у «Сочи» не реализовал пенальти защитник Ваня Дркушич. Вратарь Артур Нигматуллин отразил удар.

    На 90+3 минуте свой пенальти не реализовал полузащитник гостей Кристиан Нобоа – пробил выше.

    Нижегородцы догнали по очкам «Спартак» и «Локомотив», поднявшись на шестое место. «Сочи» идет последним.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Калинский, 38.

    Незабитые пенальти: нет – Дркушич, 62, Нобоа, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирные таблицы РПЛ

    Новости по теме
    Обзор матча «Пари НН» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
    Игроки «Пари НН» вышли на матч с собаками 9
    Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Сочи»: 13-й тур РПЛ
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Дубина 25 минут назад

      Стыдно за газпромовский фарм! В ФНЛ им дорога. Хотя аль-бзянит не допустит этого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Цугундeр 53 минуты назад

      Встреча в Москве разочаровала Юрана...
      Он передумал.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2704

      моэм 53 минуты назад

      Пари НН должен стоять на 4 месте , впереди Локо , т.к. больше побед и впереди Спартака у которых разница мячей - 2 . а у нижегородцев + 1....похоже в бомбе болельщики Локо и Спартака готовы перевирать правду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33952

      zra78 > моэм 47 минут назад

      Учи мат часть...болельщик не пойми чего

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36016

      VVM1964 > моэм 44 минуты назад

      Уличая кого-то во лжи, сначала проверь свои знания регламента !!! (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +184

      witalik > zra78 25 минут назад

      А я более за Нижний Новгород и усну с мечтами о 4-ом месте. Так мне будет легче строить капитализм, завтра...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      rac531 53 минуты назад

      «Пари НН» победил «Сочи» (1:0) и догнал «Спартак»)))))(

      А может быть,ПЕРЕГНАЛ ЛОКОМОТИВ?))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      rac531 54 минуты назад

      Всегда считал, что нижний - это сборище ба..деровцев и бандитов, котрых к тому же возглавил украинец Юран)

      Не понял, почему решала не удалил одного из нижегородских бан...итов, за акцентированный удар соперника

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      Цугундeр > rac531 49 минут назад

      Дядь , ты всё ближе к бреду в комментах..
      Город Горький прекрасен как снаружи ,так и изнутри. Поверь.
      И люди там-не чета вашим столицам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      rac531 > Цугундeр 41 минуту назад

      Насчет славного города согласен)
      На Волге широкой, на стрелке далёкой
      Гудками кого-то зовёт пароход.
      Под городом Горьким, где ясные зорьки |
      В рабочем посёлке подруга живёт

      Была очень популярная песня)

      Да и то, что еще живущие горьковчане замечательные люди - не сомневаюсь) Здоровья и счастья им)
      Но какое отношение они имеют к этой шайке, которая называются НН-Пари?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36016

      VVM1964 > Цугундeр 40 минут назад

      А у нас "в столицах" исконно столичных жителей и не осталось (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +184

      witalik > rac531 36 минут назад

      Да ещё и Волгу Горький застал, где мужики спокойно водочкую баловались, а я, семилетний, искренне переживал: Волга - Жальгирис...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      Цугундeр > rac531 35 минут назад

      Так уточняй ,когда ретивые пальцы бегут по клаве быстрее мысли. )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      Цугундeр > VVM1964 31 минуту назад

      Одна чернь. В смысле , в посконине и онучах. Да ещё и треской смердят.., или уже бараниной?
      Дворянин видно.По замашкам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36016

      VVM1964 > Цугундeр 27 минут назад

      Нет, не дворянин, а скорее из служащей интеллигенции ( ну если так можно выразится, ну если ты имеешь ввиду дореволюционные корни ) Ну и, если угодно - москвич в 4-ом поколении и горжусь этим !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +184

      witalik > VVM1964 21 минуту назад

      Быдлостан...в поколениях. А чем Вы, лично Вы, прославили нашу Родину и Москву? Вот честно говоря, интересно....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      Цугундeр > VVM1964 21 минуту назад

      Гляди ,гордыня чтоб не обуяла насовсем и напрочь , "Ваше Выскородие ".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      rac531 > VVM1964 10 минут назад

      Последний из москвичей?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      rac531 > Цугундeр 8 минут назад

      Уже обуяла( Всех этих новоявленных князей, которые из грязи(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +542

      aldo conte 56 минут назад

      Неужели Юран продержится в "Нижнем" до конца чемпионата 2023/24 и будет готовить команду к играм в следующем 2024/25? Вот будет хохма, если после зимней паузы у "Нижнего" начнётся такая же непруха, как сегодня у "Сочи", и Юрана выгонят, как это было в "Химках".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +184

      witalik > aldo conte 39 минут назад

      Ну Вы это зря: там Мелик-Гусейнов перед губернатором Глебом Никитиным отвечает. Пари НН будет в 10-сятке, Старт будет в плей-офф, Торпедо будет во втором раунде плей-офф. Ну, нДравится наш Глебушка Володе, ещё Дюмин нДравится, но те - лигой помладше...Надеюсь, Вы меня поняли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      witalik 1 час назад

      Конечно, хорошо что выиграли, но Нигматуллин, (умница), он же не сможет все пенальти тянуть... А защита у Пари НН - дебилы полные, они мяч без нарушения не отнять, выбить не могут...Хотя какие дебильные рожи у двух столпов обороны- Гоцука и Александрова...Этакие Факкети и Мальдини (старший).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5317

      Ziklop 1 час назад

      Набоа в небеса пальнул, уметь надо две пенки за тайм не забить!
      Нижний опять очки вытащил! фартовый Юран для них.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +184

      witalik > Ziklop 1 час назад

      Отскочили наши парни...Но когда будет игра...**---- в рот?

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+