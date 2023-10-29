Каррагер назвал футбол «Манчестер Юнайтед» устаревшим

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился впечатлениями от игры «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» похож на команду в конце цикла, а не на команду, которая перестраивается после прихода нового тренера. При Эрике тен Хаге команда показывает устаревший футбол с признаками регресса. Стиля не хватает.

Только небольшое число игроков, пришедших при тен Хаге, себя проявляют. Тренер не может кардинально перестроить игру, несмотря на потраченные с июля 2022 года 459 миллионов евро на 16 новичков», – написал Каррагер в газете The Telegraph.