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    Абаскаль обвинил игроков «Спартака» в голах от «Факела»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по матчу 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

    «Я доволен и горжусь ребятами и работой, которая была проделана. Потому что было много моментов помимо футбола. Были две индивидуальные ошибки, которые привели к голам.

    Нельзя было играть в футбол. Мы оборонялись. Команда билась, поэтому на таких полях только так», – сказал испанец.

    • Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
    • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
    • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +336

      Марк Аврелий! 1 минуту назад

      пока в СМИ есть такие репортеры как Губерниев, лучше футболёрам помолчать!

      0
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      Рейтинг: +66

      googlechromovvkontakte 48 минут назад

      Чо за заголовок . Выделили зеленым --"Были две индивидуальные ошибки, которые привели к голам." А надо было выделить --"Я доволен и горжусь ребятами и работой, которая была проделана"...
      Ну и заголовок поменять.Неправильный он.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22172

      Cleaner > googlechromovvkontakte 33 минуты назад

      Как можно гордиться игроками, которые не смогли забить НИ ОДНОГО ГОЛА в ворота Факела?????????????????????

      Ну ржу ни могу!!!...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      googlechromovvkontakte > Cleaner 22 минуты назад

      Ржи.Копытом постучи, хвостом помаши.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1842

      rac531 59 минут назад

      И кого же он обвинил, шелкопер козлиный?)))

      2
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      Рейтинг: +1374

      ruded 1 час назад

      усатик не хочет ехать домой

      0
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      Рейтинг: +6568

      subbotaspartak 1 час назад

      Звёзды героев вручил? Надоел ты...

      0
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      Рейтинг: +27

      голлевацнен 1 час назад

      Мудак ты, братец

      1
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      Рейтинг: +19503

      paracetamol 1 час назад

      Команда оборонялась против вчерашнего аутсайдера? Ничего себе, кандидат в шампиньоны! Ну и тренеришка у хряков.

      1
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      Рейтинг: +22172

      Cleaner 1 час назад

      На ЭТОМ ЖЕ поле Факел вас ДАВИЛ! Значит дело не в поле, а в игорчишках спартаковских и в спартаковском ТРЕНЕРИШКЕ!!!...)))

      3
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      Рейтинг: +267

      Amorphis 1 час назад

      Добавив в конце, гоу за пивом эль Класико смотреть)

      0
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