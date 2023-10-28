Абаскаль обвинил игроков «Спартака» в голах от «Факела»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по матчу 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).
«Я доволен и горжусь ребятами и работой, которая была проделана. Потому что было много моментов помимо футбола. Были две индивидуальные ошибки, которые привели к голам.
Нельзя было играть в футбол. Мы оборонялись. Команда билась, поэтому на таких полях только так», – сказал испанец.
- Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
- У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
- Впереди кубковый матч с «Краснодаром».
Источник: «Матч ТВ»