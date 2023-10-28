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Абаскаль обвинил игроков «Спартака» в голах от «Факела»

28 октября 2023, 18:16
11

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по матчу 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Я доволен и горжусь ребятами и работой, которая была проделана. Потому что было много моментов помимо футбола. Были две индивидуальные ошибки, которые привели к голам.

Нельзя было играть в футбол. Мы оборонялись. Команда билась, поэтому на таких полях только так», – сказал испанец.

  • Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
  • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
  • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Факел Абаскаль Гильермо
Комментарии (11)
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Amorphis
1698506363
Добавив в конце, гоу за пивом эль Класико смотреть)
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paracetamol
1698507293
Команда оборонялась против вчерашнего аутсайдера? Ничего себе, кандидат в шампиньоны! Ну и тренеришка у хряков.
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голлевацнен
1698507381
Мудак ты, братец
Ответить
subbotaspartak
1698507999
Звёзды героев вручил? Надоел ты...
Ответить
ruded
1698508153
усатик не хочет ехать домой
Ответить
Марк Аврелий!
1698512033
пока в СМИ есть такие репортеры как Губерниев, лучше футболёрам помолчать!
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ScarlettOgusania
1698517925
что за "извращенец" такие заголовки на бомбе выдумывает?)
Ответить
alefreddy
1698518277
очередные отмазки
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FCSpartakM
1698519247
Спартак в целом 80% голов пропускает из-за своих привозах
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моэм
1698558892
НЕ ЗАБИЛИ НИ ОДНОГО ГОЛА !!!....полная жопа
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