Абаскаль обвинил игроков «Спартака» в голах от «Факела»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по матчу 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Я доволен и горжусь ребятами и работой, которая была проделана. Потому что было много моментов помимо футбола. Были две индивидуальные ошибки, которые привели к голам.

Нельзя было играть в футбол. Мы оборонялись. Команда билась, поэтому на таких полях только так», – сказал испанец.