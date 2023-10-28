В Госдуме отреагировали на поражение «Спартака» от «Факела»

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, болеющий за «Спартак», высказался после поражения команды от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.

У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

– Стоит ли играть в такую погоду?

– Тут один вопрос, что было хуже – поле или игра «Спартака»? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково. Просто плохо «Спартак играл. И конечно, на таком поле вообще трудно хорошо играть. Там выиграет тот, кто больше хочет.

– Насколько, на ваш взгляд, сказалось отсутствие Квинси Промеса в матче?

– Да ни на сколько.

– Такое поле больше «Факелу» помогло?

– Наверно. Мне кажется, они с большей отдачей играли. Больше стремились победить, поэтому и выиграли.

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