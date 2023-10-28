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  • В Госдуме отреагировали на поражение «Спартака» от «Факела»

В Госдуме отреагировали на поражение «Спартака» от «Факела»

28 октября 2023, 18:02
7

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, болеющий за «Спартак», высказался после поражения команды от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

  • Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
  • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
  • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

– Стоит ли играть в такую погоду?

– Тут один вопрос, что было хуже – поле или игра «Спартака»? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково. Просто плохо «Спартак играл. И конечно, на таком поле вообще трудно хорошо играть. Там выиграет тот, кто больше хочет.

– Насколько, на ваш взгляд, сказалось отсутствие Квинси Промеса в матче?

– Да ни на сколько.

– Такое поле больше «Факелу» помогло?

– Наверно. Мне кажется, они с большей отдачей играли. Больше стремились победить, поэтому и выиграли.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (7)
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волчарик
1698507560
Внеочередное заседание провели?Так вот у кого ресурс.
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lipatov32
1698510742
Госдуре заняться нехером?
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Yuri-Kudryavtsev-google
1698585288
Комитет по физкультуре и спорту должен был рассмотреть законопроект о спартаковском иммунитете в матчах на плохих полях.
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