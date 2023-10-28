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    • В Госдуме отреагировали на поражение «Спартака» от «Факела»

    В Госдуме отреагировали на поражение «Спартака» от «Факела»

    Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, болеющий за «Спартак», высказался после поражения команды от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

    • Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
    • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
    • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

    – Стоит ли играть в такую погоду?

    – Тут один вопрос, что было хуже – поле или игра «Спартака»? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково. Просто плохо «Спартак играл. И конечно, на таком поле вообще трудно хорошо играть. Там выиграет тот, кто больше хочет.

    – Насколько, на ваш взгляд, сказалось отсутствие Квинси Промеса в матче?

    – Да ни на сколько.

    – Такое поле больше «Факелу» помогло?

    – Наверно. Мне кажется, они с большей отдачей играли. Больше стремились победить, поэтому и выиграли.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:02
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +602

      lipatov32 23 минуты назад

      Госдуре заняться нехером?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2985

      волчарик 1 час назад

      Внеочередное заседание провели?Так вот у кого ресурс.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3784

      CSKA57 > волчарик 1 час назад

      Проигрыш государстенного уровня!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > волчарик 39 минут назад

      да. надо провести- народная команда, это вам не питерская помойка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22172

      Cleaner 1 час назад

      Плохому танцору погода помешала! Ну ржу ни могу над спартачами. У них всегда виноват кто то другой, а не кривоногие игроки своей команды!!!...)))

      4
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      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > Cleaner 1 час назад

      не ешь овес -ржать не будешь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      googlechromovvkontakte 1 час назад

      Плохое поле.Нет денег на хорошее.
      Все деньги на освоение новых территорий.Один танк стоит 2-3 миллиона долларов.А горят там эти танки как спички.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22172

      Cleaner > googlechromovvkontakte 1 час назад

      А что, до 2022 года все деньги на футбол шли??? Не говорите ерунду тут всякую...(((

      2
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      Рейтинг: +173

      Niklas80 > Cleaner 1 час назад

      Он (она или оно) только и может всякую дичь здесь писать.

      0
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      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > googlechromovvkontakte 1 час назад

      не переживай хохлогей, на все нужно время

      1
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      Рейтинг: +8857

      nik55 > googlechromovvkontakte 1 час назад

      чем тебя клоуна в детстве кормили ?

      1
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      Рейтинг: +8857

      nik55 > Suvorov71 1 час назад

      откуда эти бандерлоги появились ? googlechromovvkontakte

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      Рейтинг: +66

      googlechromovvkontakte > Cleaner 1 час назад

      Когда танки горят как спички и идет в.ойна--на все это теперь уйдет денег в разы больше. И тогда денег не хватит не только на футбольные поля.На здравоохранение, соцпособия и много еще чего.

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      Рейтинг: +66

      googlechromovvkontakte > Suvorov71 56 минут назад

      Понятно.С фактом -- "горят там эти танки как спички" ты даже не споришь. Все прекрасно знаешь, Конашенкову не веришь.

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      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > googlechromovvkontakte 41 минуту назад

      хохлогей

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      Рейтинг: +66

      googlechromovvkontakte > Suvorov71 35 минут назад

      Хмм...Ты попугаем стал ? Одно и то же повторяешь.Не солидно это в твоем возрасте Валера.Ой не солидно.

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