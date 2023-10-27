В «Ньюкасле» рассказали, что Тонали может сыграть в ближайшем матче

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что 23-летний итальянский полузащитник команды Сандро Тонали, который дисквалифицирован на десять месяцев за совершение неправомерных ставок, может сыграть в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном».

«Мы все еще не получили официального подтверждения об отстранении Тонали. Мы также не получили ничего от итальянских властей, поэтому ждем, пока придет это официальное подтверждение. Высока вероятность, что он может быть доступен для нас в субботу», – сказал Хау.