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    Нойер может сыграть впервые за 10 месяцев

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться на поле в субботу после 10-месячного перерыва.

    В ближайшем матче мюнхенская команда примет на своем стадионе «Дармштадт» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. 37-летний голкипер готов сыграть в этой встрече, и решение о его участии примет тренерский штаб мюнхенцев.

    • Последний раз Нойер выходил на поле 1 декабря в матче Коста-Рика – Германия (2:4) на ЧМ-2022.
    • Вскоре после чемпионата мира вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске.
    • Матч «Бавария»«Дармштадт» состоится 28 октября в Мюнхене и начнется в 16:30 мск.

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    Источник: Sport1

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    27.10.2023 12:50
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