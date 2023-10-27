Нойер может сыграть впервые за 10 месяцев

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться на поле в субботу после 10-месячного перерыва.

В ближайшем матче мюнхенская команда примет на своем стадионе «Дармштадт» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. 37-летний голкипер готов сыграть в этой встрече, и решение о его участии примет тренерский штаб мюнхенцев.