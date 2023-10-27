В РФС назвали сроки появления саудовских судей в РПЛ

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, когда именно судьи из Саудовской Аравии смогут быть привлечены к работе на матчах чемпионата России.

«Может быть, успеем в декабре. Это будет зависеть и от саудовской стороны, и от того, насколько быстро мы внесем изменения в регламент. Задачи сделать это завтра нет», – отметил функционер.