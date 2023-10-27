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    В РФС назвали сроки появления саудовских судей в РПЛ

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, когда именно судьи из Саудовской Аравии смогут быть привлечены к работе на матчах чемпионата России.

    «Может быть, успеем в декабре. Это будет зависеть и от саудовской стороны, и от того, насколько быстро мы внесем изменения в регламент. Задачи сделать это завтра нет», – отметил функционер.

    • Зарубежные рефери работали в чемпионате России с 2005 по 2007 годы.
    • В сумме они провели 18 матчей РПЛ.
    • Также РФС заключил соглашение с Белорусской федерацией футбола, по которому судьи из этой страны смогут работать в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    27.10.2023 10:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +559

      Vratarь 11 часов назад

      Ждём здесь на форуме "обсёр" арабских судей. А он будет - 100%.

      0
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      Рейтинг: +57534

      MaxRnD 14 часов назад

      Если будут пороть "косого" только от себя, а не от заинтересованного клуба, то пусть будет ..., ибо в ситуации с отечественными судьями присутствует одновременный симбиоз обоих вариантов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +690

      НикКин 14 часов назад

      Да можно из чемпионата ватикана сразу позвать чего уж там и дешевле выйдет )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +121

      E5 15 часов назад

      при всех проблемах, они умудряются срать в яму, в которой сидят

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15010

      playsh 16 часов назад

      А функционер Каманцев не о@уел часом.У уважаемых чужеземцев яйца и другие части тела под более тёплый климат заточены,это же очевидно.Глупость очередная.

      0
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      Рейтинг: -129

      Скай 16 часов назад

      декабрь, январь и февраль самое подходящее время для саудитов. И желательно в Е-бург, Оренбург, Казань направить их.

      4
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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > Скай 14 часов назад

      Для начала в Воркуту на пару месяцев для аклиматизации, декабрь и январь самые подходящие месяцы для этих целей

      0
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      Рейтинг: +10

      7cerrt 17 часов назад

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