В РФС назвали сроки появления саудовских судей в РПЛ

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, когда именно судьи из Саудовской Аравии смогут быть привлечены к работе на матчах чемпионата России.
«Может быть, успеем в декабре. Это будет зависеть и от саудовской стороны, и от того, насколько быстро мы внесем изменения в регламент. Задачи сделать это завтра нет», – отметил функционер.
- Зарубежные рефери работали в чемпионате России с 2005 по 2007 годы.
- В сумме они провели 18 матчей РПЛ.
- Также РФС заключил соглашение с Белорусской федерацией футбола, по которому судьи из этой страны смогут работать в РПЛ.
Источник: «Спорт-экспресс»