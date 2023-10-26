Радимов назвал профнепригодным судью РПЛ

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что арбитра Романа Галимова нужно отстранить от работы.

«Судья Галимов в принципе просто не должен судить не то что РПЛ, а и ФНЛ, Вторую, вообще никакую лигу.

Сейчас выяснилось, что в матче «Зенит» – «Крылья Советов» на VAR сидел Галимов. Это в очередной раз доказывает его профнепригодность.

Но у нас Мажич защищает всех судей. Ничего в этом страшного нет. Сейчас будет экспертная комиссия наверняка, в которой сам сидит Мажич, и вы можете даже не сомневаться, что оправдают того же Сергея Карасева», – сказал Радимов.