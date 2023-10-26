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    Радимов назвал профнепригодным судью РПЛ

    Экс-футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что арбитра Романа Галимова нужно отстранить от работы.

    «Судья Галимов в принципе просто не должен судить не то что РПЛ, а и ФНЛ, Вторую, вообще никакую лигу.

    Сейчас выяснилось, что в матче «Зенит» – «Крылья Советов» на VAR сидел Галимов. Это в очередной раз доказывает его профнепригодность.

    Но у нас Мажич защищает всех судей. Ничего в этом страшного нет. Сейчас будет экспертная комиссия наверняка, в которой сам сидит Мажич, и вы можете даже не сомневаться, что оправдают того же Сергея Карасева», – сказал Радимов.

    • «Зенит» победил «Крылья» со счетом 3:1.
    • Во время матча игрок самарцев Амар Рахманович ударил локтем в лицо Клаудиньо.
    • Судейская бригада не удалила боснийца – ЭСК признала это решение ошибочным.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2023 19:47
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