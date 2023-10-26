ЭСК РФС признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о решениях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по матчам 12-го тура РПЛ. В частности, функционер отметил, что главный арбитр встречи «Зенит» – «Крылья Советов» Артем Чистяков должен был удалить полузащитника самарцев Амара Рахмановича за удар нападающего петербуржцев Клаудиньо локтем в лицо.

«Все решения ЭСК будут предельно предсказуемые. ЭСК признала ошибочным неудаление в Оренбурге [за фол игрока «Факела» Евгения Маркова на Габриэле Флорентине], неудаление в Санкт-Петербурге [Рахмановича], в момент с Дзюбой [за фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса на форварде «Локомотива»]. Мы также хотели понять причину, почему VAR не вмешался в каждой отдельной ситуации», – сказал Каманцев.