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    • ЭСК РФС признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем

    ЭСК РФС признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о решениях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по матчам 12-го тура РПЛ. В частности, функционер отметил, что главный арбитр встречи «Зенит» – «Крылья Советов» Артем Чистяков должен был удалить полузащитника самарцев Амара Рахмановича за удар нападающего петербуржцев Клаудиньо локтем в лицо.

    «Все решения ЭСК будут предельно предсказуемые. ЭСК признала ошибочным неудаление в Оренбурге [за фол игрока «Факела» Евгения Маркова на Габриэле Флорентине], неудаление в Санкт-Петербурге [Рахмановича], в момент с Дзюбой [за фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса на форварде «Локомотива»]. Мы также хотели понять причину, почему VAR не вмешался в каждой отдельной ситуации», – сказал Каманцев.

    • Инцидент между Рахмановичем и Клаудиньо произошел на 41-й минуте матча «Зенит» – «Крылья Советов».
    • Судья оставил эпизод без внимания, ассистенты и видеоассистенты не вмешались в ситуацию.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    26.10.2023 18:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 26 октября, 20:43

      Маркова удалять надо было 100.....% процентов, еще повезло, что ногу не переломал на две половины. С Рахмановичем? Он наверняка не целился в лицо, а в плечо, но так как Клаваудинео не вышел ростом как Рахманович, то локоть сорвался и коснулся подбородка. Клаваудинио страдал так будто ему кувалдой прилетело, явно переигрывал, хотя как всегда. Но это не оправдывает Рахмановича и скорее всего это красная. Какой бы клава не был, так нельзя играть.

      1
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      Рейтинг: +33950

      zra78 26 октября, 20:24

      Я бы послушал ответы бригад ВАР на этот вопрос

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 26 октября, 19:56

      Хряковский судейка в открытую нагло топил Зенит. Но даже с этим неадекватом со свистком во рту класс Зенита победил. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 26 октября, 20:26

      Ты точно сильно обижен на Спартак. Это тебе наверняка Спартаковцы во дворе палку ввели, которую ты до сих пор вытащить не можешь, так и ходишь обиженным

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 26 октября, 19:38

      Ой! Первый раз мой коммент по итогам игры слово в слово совпал с мнением ЭСК РФС!
      ( Рахмановича не удалили, ВАР не вмешался). И что дальше? Какие меры приняты?

      4
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      Рейтинг: +7881

      Semenycch 26 октября, 19:31

      Признал ошибочным неудаление игрока Крыльев Советов? Не может быть! Члены ЗСК РФС обрели зачатки зрения или совесть проснулась? Хотя какая у них может быть совесть? А кроме того рефери пожурил костолома из Крыльев Советов, разве это не соответствующее проступку наказание?

      0
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      Рейтинг: +6425

      порт 26 октября, 19:18

      Мы также хотели понять причину, почему VAR не вмешался в каждой отдельной ситуации»
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      А как клубы то хотели узнать причину, даже не нет слов.

      2
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 18:47

      Это все видели и понимали , а где дисциплинарные наказания Маркову и Рахмановичу ?

      2
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      Рейтинг: +5273

      Ziklop > Алексей З 26 октября, 18:53

      нужно добавить: где отстранение бригад ВАР от футбола?
      если они не видят очевидных нарушений, значит у них нулевая квалификация, пусть чудят в дворовом футболе!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +974

      matvei_72 > Алексей З 26 октября, 19:15

      А Чистякову?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +609

      avera > Ziklop 26 октября, 19:26

      Там не платят, а за такие ошибки дадут сразу в табло.

      5
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      Рейтинг: +1518

      Айболид 26 октября, 18:41

      Ну фсё справедливость восторжествовала . И как бы ничего и не было . Рахмановичу наверно очень стыдно сейчас стало , а Чистякову ещё стыднее .

      4
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      Рейтинг: +5273

      Ziklop > Айболид 26 октября, 18:53

      пойдут и застрелятся!

      4
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр > Айболид 26 октября, 18:54

      Дзюба вынул руки из карманов. Облегчённо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2317

      nominum 26 октября, 18:39

      Спартак- Зенит. Начало срача. Пока ноль-ноль.

      0
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      Рейтинг: +7881

      Semenycch > nominum 26 октября, 19:33

      Мы можем и о горе тренере сборной высказаться, если болельщикам с юга скучно.

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