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  • ЭСК РФС признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем

ЭСК РФС признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем

26 октября 2023, 18:29
8

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о решениях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по матчам 12-го тура РПЛ. В частности, функционер отметил, что главный арбитр встречи «Зенит» – «Крылья Советов» Артем Чистяков должен был удалить полузащитника самарцев Амара Рахмановича за удар нападающего петербуржцев Клаудиньо локтем в лицо.

«Все решения ЭСК будут предельно предсказуемые. ЭСК признала ошибочным неудаление в Оренбурге [за фол игрока «Факела» Евгения Маркова на Габриэле Флорентине], неудаление в Санкт-Петербурге [Рахмановича], в момент с Дзюбой [за фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса на форварде «Локомотива»]. Мы также хотели понять причину, почему VAR не вмешался в каждой отдельной ситуации», – сказал Каманцев.

  • Инцидент между Рахмановичем и Клаудиньо произошел на 41-й минуте матча «Зенит» – «Крылья Советов».
  • Судья оставил эпизод без внимания, ассистенты и видеоассистенты не вмешались в ситуацию.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Динамо Локомотив Факел Оренбург Дзюба Артем Марков Евгений Рахманович Амар Клаудиньо Фернандес Роберто Флорентин Габриэль
Комментарии (8)
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nominum
1698334788
Спартак- Зенит. Начало срача. Пока ноль-ноль.
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порт
1698337129
Мы также хотели понять причину, почему VAR не вмешался в каждой отдельной ситуации» ==================================== А как клубы то хотели узнать причину, даже не нет слов.
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Давид59
1698338297
Ой! Первый раз мой коммент по итогам игры слово в слово совпал с мнением ЭСК РФС! ( Рахмановича не удалили, ВАР не вмешался). И что дальше? Какие меры приняты?
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zra78
1698341063
Я бы послушал ответы бригад ВАР на этот вопрос
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шахта Заполярная
1698342185
Маркова удалять надо было 100.....% процентов, еще повезло, что ногу не переломал на две половины. С Рахмановичем? Он наверняка не целился в лицо, а в плечо, но так как Клаваудинео не вышел ростом как Рахманович, то локоть сорвался и коснулся подбородка. Клаваудинио страдал так будто ему кувалдой прилетело, явно переигрывал, хотя как всегда. Но это не оправдывает Рахмановича и скорее всего это красная. Какой бы клава не был, так нельзя играть.
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