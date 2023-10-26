ЭСК РФС признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем

Маркова удалять надо было 100.....% процентов, еще повезло, что ногу не переломал на две половины. С Рахмановичем? Он наверняка не целился в лицо, а в плечо, но так как Клаваудинео не вышел ростом как Рахманович, то локоть сорвался и коснулся подбородка. Клаваудинио страдал так будто ему кувалдой прилетело, явно переигрывал, хотя как всегда. Но это не оправдывает Рахмановича и скорее всего это красная. Какой бы клава не был, так нельзя играть.
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о решениях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по матчам 12-го тура РПЛ. В частности, функционер отметил, что главный арбитр встречи «Зенит» – «Крылья Советов» Артем Чистяков должен был удалить полузащитника самарцев Амара Рахмановича за удар нападающего петербуржцев Клаудиньо локтем в лицо.
«Все решения ЭСК будут предельно предсказуемые. ЭСК признала ошибочным неудаление в Оренбурге [за фол игрока «Факела» Евгения Маркова на Габриэле Флорентине], неудаление в Санкт-Петербурге [Рахмановича], в момент с Дзюбой [за фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса на форварде «Локомотива»]. Мы также хотели понять причину, почему VAR не вмешался в каждой отдельной ситуации», – сказал Каманцев.
- Инцидент между Рахмановичем и Клаудиньо произошел на 41-й минуте матча «Зенит» – «Крылья Советов».
- Судья оставил эпизод без внимания, ассистенты и видеоассистенты не вмешались в ситуацию.