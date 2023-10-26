«Факел» и «Спартак» сыграют в матче 13-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 28 октября.
- Встреча пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Факел» – «Спартак»
- победа «Факела» – 3.55
- ничья – 3.60
- победа «Спартака» – 2.12
Источник: Бомбардир