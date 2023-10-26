Кафанов прокомментировал отказ Проведеля от вызова в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопросы о несостоявшемся вызове Ивана Проведеля в национальную команду.

– Перед этим сбором вы рассказали про Ивана Проведеля. Как вы хотели его пригласить, если у него нет паспорта РФ?

– Сначала был просто интерес познакомиться и узнать, есть ли такое желание у него, и есть ли вообще возможность пригласить его.

Как мне объяснили, так как у него мама русская, значит, всe можно сделать. Но в итоге желания не оказалось.

– Как вы к этому отнеслись?

– Спокойно.