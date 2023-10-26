Кафанов прокомментировал отказ Проведеля от вызова в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопросы о несостоявшемся вызове Ивана Проведеля в национальную команду.
– Перед этим сбором вы рассказали про Ивана Проведеля. Как вы хотели его пригласить, если у него нет паспорта РФ?
– Сначала был просто интерес познакомиться и узнать, есть ли такое желание у него, и есть ли вообще возможность пригласить его.
Как мне объяснили, так как у него мама русская, значит, всe можно сделать. Но в итоге желания не оказалось.
– Как вы к этому отнеслись?
– Спокойно.
- Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
- Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
- Вратаря «Лацио» уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.
Источник: «Матч ТВ»