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    • Кафанов прокомментировал отказ Проведеля от вызова в сборную России

    Кафанов прокомментировал отказ Проведеля от вызова в сборную России

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопросы о несостоявшемся вызове Ивана Проведеля в национальную команду.

    – Перед этим сбором вы рассказали про Ивана Проведеля. Как вы хотели его пригласить, если у него нет паспорта РФ?

    – Сначала был просто интерес познакомиться и узнать, есть ли такое желание у него, и есть ли вообще возможность пригласить его.

    Как мне объяснили, так как у него мама русская, значит, всe можно сделать. Но в итоге желания не оказалось.

    – Как вы к этому отнеслись?

    – Спокойно.

    • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
    • Вратаря «Лацио» уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2023 09:33
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