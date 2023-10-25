Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алип рассказал о проблеме Зайнутдинова в Турции

25 октября 2023, 20:44
1

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, как проходит адаптация в «Бешикташе» его партнера по команде Бахтиера Зайнутдинова.

– Что он рассказывает о переходе в «Бешикташ»? В Турции другой уровень по сравнению с Россией?

– Первая проблема – это язык. Он плохо говорит на английском. Сейчас учится с репетитором. Ему тяжело. В остальном он полностью адаптировался, всe нормально. Ему чуть тяжелее, чем в России. Уровень повыше. Полные стадионы.

  • «Бешикташ» купил Зайнутдинова летом у ЦСКА.
  • Бахтиер провел за стамбульцев 11 матчей, забил гол.
  • «Бешикташ» идет в чемпионате Турции 4-м.

Еще по теме:
Вингер «Динамо», которым интересовался «Спартак», может пропустить кубковый матч
Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»
Зайнутдинов назвал напиток, на который планирует подсадить все «Динамо» 6
Источник: Metaratings
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Бешикташ Зенит Зайнутдинов Бахтиер Алип Нуралы
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алим Терек
1698275053
Если я не ошибаюсь,турецкий язык похож на казахский,и зачем им там английский?
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
6
Все новости
Все новости
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
2
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
7 сентября
3
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
6 сентября
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
5 сентября
6
Григорян отреагировал на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
5 сентября
1
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
5 сентября
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
5 сентября
2
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
5 сентября
1
Семин объяснил, почему Батраков заиграет в «Галатасарае»
5 сентября
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
4 сентября
1
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
4 сентября
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
4 сентября
2
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
4 сентября
7
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
4 сентября
14
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
4 сентября
2
Фото«Галатасарай» анонсировал матч с помощью изображения Батракова
4 сентября
1
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
3 сентября
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
3 сентября
5
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
2 сентября
9
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
1 сентября
4
Семин определил главный козырь Батракова
31 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+