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    Алип рассказал о проблеме Зайнутдинова в Турции

    Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, как проходит адаптация в «Бешикташе» его партнера по команде Бахтиера Зайнутдинова.

    – Что он рассказывает о переходе в «Бешикташ»? В Турции другой уровень по сравнению с Россией?

    – Первая проблема – это язык. Он плохо говорит на английском. Сейчас учится с репетитором. Ему тяжело. В остальном он полностью адаптировался, всe нормально. Ему чуть тяжелее, чем в России. Уровень повыше. Полные стадионы.

    • «Бешикташ» купил Зайнутдинова летом у ЦСКА.
    • Бахтиер провел за стамбульцев 11 матчей, забил гол.
    • «Бешикташ» идет в чемпионате Турции 4-м.

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    Источник: Metaratings

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    25.10.2023 20:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      Алимпаша-Геримов-yandex 26 октября, 02:04

      Если я не ошибаюсь,турецкий язык похож на казахский,и зачем им там английский?

      0
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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > Алимпаша-Геримов-yandex 26 октября, 06:17

      24 апреля 2021... Отец полузащитника сборной Казахстана и и московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова рассказал об этнической принадлежности футболиста--"В России мы все казахи, вне зависимости от национальности. Даже если мы приедем в Узбекистан, то даже там будем казахами, потому что родились здесь. Тем более, в жилах Батеки текут пять разных кровей — узбекская, казахская, таджикская, уйгурская и украинская", — рассказал глава семьи...Он также подчеркнул, что у них азиатский, восточный характер, хоть и говорят в основном на русском.

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      Рейтинг: +3776

      FRZZ > Алимпаша-Геримов-yandex 26 октября, 09:46

      Это азербайджанский язык очень похож на турецкий, казахский отличается.

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