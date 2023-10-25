Алип рассказал о проблеме Зайнутдинова в Турции

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, как проходит адаптация в «Бешикташе» его партнера по команде Бахтиера Зайнутдинова.
– Что он рассказывает о переходе в «Бешикташ»? В Турции другой уровень по сравнению с Россией?
– Первая проблема – это язык. Он плохо говорит на английском. Сейчас учится с репетитором. Ему тяжело. В остальном он полностью адаптировался, всe нормально. Ему чуть тяжелее, чем в России. Уровень повыше. Полные стадионы.
- «Бешикташ» купил Зайнутдинова летом у ЦСКА.
- Бахтиер провел за стамбульцев 11 матчей, забил гол.
- «Бешикташ» идет в чемпионате Турции 4-м.
Источник: Metaratings