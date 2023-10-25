Алип рассказал о проблеме Зайнутдинова в Турции

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, как проходит адаптация в «Бешикташе» его партнера по команде Бахтиера Зайнутдинова.

– Что он рассказывает о переходе в «Бешикташ»? В Турции другой уровень по сравнению с Россией?

– Первая проблема – это язык. Он плохо говорит на английском. Сейчас учится с репетитором. Ему тяжело. В остальном он полностью адаптировался, всe нормально. Ему чуть тяжелее, чем в России. Уровень повыше. Полные стадионы.