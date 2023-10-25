Ван Перси назвал трех лучших футболистов мира

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси назвал Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Эрлинга Холанда лучшими игроками в мире на данный момент.
«Три лучших футболиста прямо сейчас? Мбаппе, Месси и Холанд», – сказал ван Перси.
- Холанд в этом сезоне провел 11 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил девять голов и отдал два результативных паса.
- Мбаппе отыграл за «ПСЖ» десять матчей, забил девять мячей и сделал один ассист.
- Месси провeл 14 матчей за «Интер Майами», в которых забил 11 голов и отдал пять результативных пасов.
Источник: ESPN