Ван Перси назвал трех лучших футболистов мира

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси назвал Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Эрлинга Холанда лучшими игроками в мире на данный момент.

«Три лучших футболиста прямо сейчас? Мбаппе, Месси и Холанд», – сказал ван Перси.