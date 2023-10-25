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    Ван Перси назвал трех лучших футболистов мира

    Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси назвал Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Эрлинга Холанда лучшими игроками в мире на данный момент.

    «Три лучших футболиста прямо сейчас? Мбаппе, Месси и Холанд», – сказал ван Перси.

    • Холанд в этом сезоне провел 11 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил девять голов и отдал два результативных паса.
    • Мбаппе отыграл за «ПСЖ» десять матчей, забил девять мячей и сделал один ассист.
    • Месси провeл 14 матчей за «Интер Майами», в которых забил 11 голов и отдал пять результативных пасов.

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    Источник: ESPN

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    25.10.2023 11:09
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 25 октября, 15:52

      Месси закончит играть и его всё равно будут называть, да сколько можно!

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 15:31

      Как говорится на вкус и цвет....
      Думаю следующее десятилетие за Беллингемом.

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