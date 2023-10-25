Тен Хаг назвал условие для выхода «МЮ» из группы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер «Юнайтед» Эрик тен Хаг подвeл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0).

«МЮ» всe всегда делает сложнее. Думаю, это заложено в ДНК «Манчестер Юнайтед»! Это была сумасшедшая игра, нервная для нас в конце, но результат был достигнут. Мы создали несколько моментов, но не воспользовались ими. Это хорошо, когда защитник идeт вперeд и забивает блестящий гол с великолепной передачи Кристиана Эриксена.

Думаю, нам следовало забить больше, но мы могли и пропустить. Счет 1:0, я доволен, потому что мы не пропустили и забили.

Когда нам назначили пенальти, пришлось с этим смириться, и было здорово дать Онана шанс отразить удар – что он и сделал блестящим образом. Я знаю, насколько он хорош в своих навыках, но в «Юнайтед» требуется демонстрировать это в каждой игре. Так что речь идeт о правильной концентрации и мышлении, и, если они у него есть, он будет играть.

Нам нужно двигаться от матча к матчу. Сегодня мы увидели, что лeгких игр не бывает. «Копенгаген» играл хорошо и был организован, и нам нужно было найти способ победить. Следующая встреча будет снова против них, поэтому, если мы не будем играть на своeм уровне, мы не пройдeм далеко. Если мы хотим выйти из группы, нам нужно набирать очки, и нам нужно как минимум ещe две победы», – сказал тен Хаг.