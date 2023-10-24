Мостовой спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»-2023

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от церемонии вручения «Золотого мяча».

Главными претендентами на награду считаются Лионель Месси и Эрлинг Холанд.

Аргентинец в декабре выиграл ЧМ-2022, норвежец стал обладателем требла в составе «Сити».

Нового обладателя «Золотого мяча» назовут 30 октября.

«Скорее всего, Месси. Конечно, из-за победы в Катаре в 2022 году. Человек выиграл такой турнир значимый для себя, в том числе.

Пока будут существовать Месси и Роналду, «Золотые мячи» будут отданы им. Другое дело, жаль, что оба скоро закончат.

Вы посмотрите, один в Америке сотворил, а другой в Саудовской Аравии, удивительно! Месси приехал в США и сделал там то, что многим за 50 лет не удалось сделать, а он один. Ребята, он 15 лет творил в Европе то, что никому и во сне не приснится.

Холанд, Мбаппе? Нет, нет, нет… Пока Месси», – сказал Мостовой.

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