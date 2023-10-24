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    Мостовой спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»-2023

    Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от церемонии вручения «Золотого мяча».

    • Главными претендентами на награду считаются Лионель Месси и Эрлинг Холанд.
    • Аргентинец в декабре выиграл ЧМ-2022, норвежец стал обладателем требла в составе «Сити».
    • Нового обладателя «Золотого мяча» назовут 30 октября.

    «Скорее всего, Месси. Конечно, из-за победы в Катаре в 2022 году. Человек выиграл такой турнир значимый для себя, в том числе.

    Пока будут существовать Месси и Роналду, «Золотые мячи» будут отданы им. Другое дело, жаль, что оба скоро закончат.

    Вы посмотрите, один в Америке сотворил, а другой в Саудовской Аравии, удивительно! Месси приехал в США и сделал там то, что многим за 50 лет не удалось сделать, а он один. Ребята, он 15 лет творил в Европе то, что никому и во сне не приснится.

    Холанд, Мбаппе? Нет, нет, нет… Пока Месси», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    24.10.2023 23:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2370

      Fialet 25 октября, 20:13

      Меське подлизал более тщательно, чем Роналду.

      0
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      Рейтинг: +11

      Владислав-Ивлев-vkontakte 25 октября, 17:12

      Говорили, что результаты ЧМ не идут в копилку золотого мяча..Если гном его получит - как обычно незаслуженно..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 07:09

      100 %

      0
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