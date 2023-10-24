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    • Мостовой оценил поведение Абаскаля в конфликте с Соболевым: «Иногда его заносит не туда»

    Мостовой оценил поведение Абаскаля в конфликте с Соболевым: «Иногда его заносит не туда»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился мнением о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

    • Тренер отстранял форварда от занятий в общей группе.
    • Причина санкций – нарушение дисциплины.
    • В частности, Абаскаль был недоволен тем, что Соболев игнорирует командные завтраки.

    «Трудно сказать, как ситуация с Соболевым повлияет на результаты «Спартака». В матче с «Пари НН» они смотрелись хорошо. И Соболев даже появился на поле.

    Конечно, микроклимат в команде – важная вещь, но надо понимать, что в большом коллективе всегда найдутся моменты, когда кто-то недоволен. Результат команды зависит в первую очередь от игры на поле, а не от околофутбольных вещей.

    Появится ли Соболев в старте в следующем матче? Этот вопрос надо задавать Абаскалю. Может, он вообще ждет извинений от Соболева. Пытается быть жестким в глазах остальных игроков.

    Гильермо молодой тренер, многое еще не понимает, поэтому иногда его заносит не туда», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.10.2023 15:49
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      ABC--google 25 октября, 12:05

      Кто такой Зюпа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 24 октября, 20:03

      Гильермо молодой тренер, многое еще не понимает, поэтому иногда его заносит не туда», – сказал Мостовой.
      Абаскаль молодой тренер, да. Но Мостовой пока ещё вообще не тренер, так что лучше бы помолчал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр 24 октября, 17:40

      "иногда его заносит не туда» ...
      вот, если бы он в футбол играл..

      ЩА бы пивас на курсах в перерывах гандосили! )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1383

      Sky Spartak 24 октября, 17:15

      Мостового зато всегда заносит , а не иногда )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 24 октября, 16:53

      Понаберут неликвида, а потом не знает пустышка физрук кого на поле выпускать. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1833

      rac531 24 октября, 16:37

      "Тренер отстранял форварда от занятий в общей группе"
      Причина санкций:
      Соболев в матче с Крыльями повел себя, как ТРУСЛИВЫЙ мальчонка, испугавшись очной встречи с Роша.
      Именно поэтому он добивался получения второй желтой или прямой красной карточки,
      которую в конечном итоге и получил)
      Вот истинная прична конфликта — трусость и подлость Соболева,


      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 16:22

      Бомбардир, ну всё эта "новость" уже в прошлом , давайте новое в стане Спартака найдите что-нибудь. Повара поменяли , шофёр запил , а дворник в Тарасовке метлу сп..дел.
      Раскручивайте.

      2
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