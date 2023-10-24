Мостовой оценил поведение Абаскаля в конфликте с Соболевым: «Иногда его заносит не туда»

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился мнением о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.
- Тренер отстранял форварда от занятий в общей группе.
- Причина санкций – нарушение дисциплины.
- В частности, Абаскаль был недоволен тем, что Соболев игнорирует командные завтраки.
«Трудно сказать, как ситуация с Соболевым повлияет на результаты «Спартака». В матче с «Пари НН» они смотрелись хорошо. И Соболев даже появился на поле.
Конечно, микроклимат в команде – важная вещь, но надо понимать, что в большом коллективе всегда найдутся моменты, когда кто-то недоволен. Результат команды зависит в первую очередь от игры на поле, а не от околофутбольных вещей.
Появится ли Соболев в старте в следующем матче? Этот вопрос надо задавать Абаскалю. Может, он вообще ждет извинений от Соболева. Пытается быть жестким в глазах остальных игроков.
Гильермо молодой тренер, многое еще не понимает, поэтому иногда его заносит не туда», – сказал Мостовой.