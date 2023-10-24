Мостовой оценил поведение Абаскаля в конфликте с Соболевым: «Иногда его заносит не туда»

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился мнением о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Тренер отстранял форварда от занятий в общей группе.

Причина санкций – нарушение дисциплины.

В частности, Абаскаль был недоволен тем, что Соболев игнорирует командные завтраки.

«Трудно сказать, как ситуация с Соболевым повлияет на результаты «Спартака». В матче с «Пари НН» они смотрелись хорошо. И Соболев даже появился на поле.

Конечно, микроклимат в команде – важная вещь, но надо понимать, что в большом коллективе всегда найдутся моменты, когда кто-то недоволен. Результат команды зависит в первую очередь от игры на поле, а не от околофутбольных вещей.

Появится ли Соболев в старте в следующем матче? Этот вопрос надо задавать Абаскалю. Может, он вообще ждет извинений от Соболева. Пытается быть жестким в глазах остальных игроков.

Гильермо молодой тренер, многое еще не понимает, поэтому иногда его заносит не туда», – сказал Мостовой.