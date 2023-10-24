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  • Мостовой оценил поведение Абаскаля в конфликте с Соболевым: «Иногда его заносит не туда»

Мостовой оценил поведение Абаскаля в конфликте с Соболевым: «Иногда его заносит не туда»

24 октября 2023, 15:49
4

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился мнением о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

  • Тренер отстранял форварда от занятий в общей группе.
  • Причина санкций – нарушение дисциплины.
  • В частности, Абаскаль был недоволен тем, что Соболев игнорирует командные завтраки.

«Трудно сказать, как ситуация с Соболевым повлияет на результаты «Спартака». В матче с «Пари НН» они смотрелись хорошо. И Соболев даже появился на поле.

Конечно, микроклимат в команде – важная вещь, но надо понимать, что в большом коллективе всегда найдутся моменты, когда кто-то недоволен. Результат команды зависит в первую очередь от игры на поле, а не от околофутбольных вещей.

Появится ли Соболев в старте в следующем матче? Этот вопрос надо задавать Абаскалю. Может, он вообще ждет извинений от Соболева. Пытается быть жестким в глазах остальных игроков.

Гильермо молодой тренер, многое еще не понимает, поэтому иногда его заносит не туда», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Sky Spartak
1698156932
Мостового зато всегда заносит , а не иногда )
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Цугундeр
1698158451
"иногда его заносит не туда» ... вот, если бы он в футбол играл.. ЩА бы пивас на курсах в перерывах гандосили! )))
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Fialet
1698166998
Гильермо молодой тренер, многое еще не понимает, поэтому иногда его заносит не туда», – сказал Мостовой. Абаскаль молодой тренер, да. Но Мостовой пока ещё вообще не тренер, так что лучше бы помолчал.
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ABC--google
1698224700
Кто такой Зюпа?
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