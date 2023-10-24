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    • «Не справился с деньгами и славой»: Газизов – о бывшем футболисте «Спартака»

    «Не справился с деньгами и славой»: Газизов – о бывшем футболисте «Спартака»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об Остоне Урунове.

    «Как дела у Урунова? Отлично. Остон, по-моему, в прошлом году был признан лучшим игроком Узбекистана. Он хороший футболист.

    Просто в определeнное время не справился с деньгами, возможностями и славой.

    Он талантливый футболист. Всe зависит от него. То, что Всевышний его наделил, – у него уже это есть», – заявил Газизов.

    • 22-летний Урунов сейчас выступает за «Навбахор» из Узбекистана.
    • В России он поиграл за «Спартак», «Уфу» и «Урал».
    • Спартаковцы в августе 2020 года заплатили за хавбека 1 миллион евро. Его статистика: 9 матчей, 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.10.2023 15:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      Самайн 25 октября, 07:58

      Так сриптак все разводят, и сейчас продолжают, клуб продали, лохи остались

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      alefreddy 24 октября, 15:52

      никакого проку от него

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      TIMOTHY 24 октября, 15:46

      Урунова продали удачно Спартаку, Спартак продал Кокорина удачно..) маркетинг не иначе,удачный ход,хорошо раскрученный в наше время необходим

      1
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      Рейтинг: +440

      Ollegator 24 октября, 15:39

      О «славе» урунова только газизов и говорил, когда тащил его из команды в команду) хотя если говорить о фото с пакетами гуччи, то этим да, этим он прославился))

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