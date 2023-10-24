«Не справился с деньгами и славой»: Газизов – о бывшем футболисте «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об Остоне Урунове.
«Как дела у Урунова? Отлично. Остон, по-моему, в прошлом году был признан лучшим игроком Узбекистана. Он хороший футболист.
Просто в определeнное время не справился с деньгами, возможностями и славой.
Он талантливый футболист. Всe зависит от него. То, что Всевышний его наделил, – у него уже это есть», – заявил Газизов.
- 22-летний Урунов сейчас выступает за «Навбахор» из Узбекистана.
- В России он поиграл за «Спартак», «Уфу» и «Урал».
- Спартаковцы в августе 2020 года заплатили за хавбека 1 миллион евро. Его статистика: 9 матчей, 1 гол.
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Источник: «Чемпионат»