Булыкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

«Краснодар» сейчас хорошо идет на кураже, иногда просто отскакивает. Пока есть кураж, есть результат. Думаю, скоро все поменяется, и «быкам» будет сложно удержаться на первой строчке», – сказал Булыкин.