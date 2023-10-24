Булыкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление «Краснодара» в Российской премьер-лиге.
«Краснодар» сейчас хорошо идет на кураже, иногда просто отскакивает. Пока есть кураж, есть результат. Думаю, скоро все поменяется, и «быкам» будет сложно удержаться на первой строчке», – сказал Булыкин.
- После 12 туров «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы с 28 очками.
- Команда Владимира Ивича ещe не проигрывала в чемпионате России в текущем сезоне.
Источник: «Евро-футбол.ру»