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    Булыкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

    «Краснодар» сейчас хорошо идет на кураже, иногда просто отскакивает. Пока есть кураж, есть результат. Думаю, скоро все поменяется, и «быкам» будет сложно удержаться на первой строчке», – сказал Булыкин.

    • После 12 туров «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы с 28 очками.
    • Команда Владимира Ивича ещe не проигрывала в чемпионате России в текущем сезоне.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    24.10.2023 12:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2700

      Январь 59 24 октября, 19:59

      Впереди три тура, которые расставят многих по свои местам. Игра Крыльев тоже очень хороша, крылышки могут принести быкам неприятные потери очков, только две победы не позволят питерскому Зениту выбить быков с первой строки. ЦСКА и Крылья будут хорошим экзаменом перед игрой с действующим чемпионом. Посмотрим и всё сами увидим.

      0
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      Рейтинг: +5994

      Эном айс 24 октября, 15:33

      Никто не против такого нового чемпиона.
      Но.
      Не вывезут.

      2
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      Рейтинг: +4312

      raritet 24 октября, 14:19

      Я бы дал медальки поносить. Что дядькам жалко что ли? Симпатичная команда. Все разнообразие какое то.

      1
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      Рейтинг: +970

      sined1951 24 октября, 13:17

      Пока лидируют, но игра натужная, не чемпионская. Скорее всего займут место 3-5.

      1
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      Рейтинг: +19490

      paracetamol 24 октября, 12:11

      Булыкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство: никаких шансов!

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