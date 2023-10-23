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    Орлов предрек проблемы «Краснодару»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов ожидает спад результатов у «Краснодара».

    • Команда Владимира Ивича на выходных потеряла очки в матче с «Балтикой» (2:2).
    • Краснодарцы лидируют в РПЛ с 28 очками в 12 турах.
    • «Зенит» отстает на 5 баллов.

    – У «Краснодара» сейчас начался процесс, когда их сильно изучили. И Кордоба «отрезан» от партнеров. Вспомните хотя бы матч с «Ростовом» в прошлом туре – в первом тайме они вообще ничего не могли сделать.

    Так что у «Краснодара» будут проблемы. Хотя они сейчас оторвались, и, может быть, Ивич что-то придумает.

    Но погоня продолжается, «Зениту» надо догонять. Да и «Крылья» на дистанции, я уверен, будут хорошо играть. Так что эта тройка очень сильных команд.

    «Балтика» в матче с «Краснодаром», получается, впечатлила?

    – Они могли и должны были выигрывать, по логике. Но чуть-чуть не хватило. «Балтика» играет все лучше и лучше, неплохо выходят через пас из своей штрафной. То есть, они «не пожарят», не бьют куда-то в сторону чужих ворот, а именно через передачи играют.

    И в центре поля хорошо держат мяч. Им только форварда хорошего забивного не хватает, но, может быть, появится.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.10.2023 19:57
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