Орлов предрек проблемы «Краснодару»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов ожидает спад результатов у «Краснодара».

Команда Владимира Ивича на выходных потеряла очки в матче с «Балтикой» (2:2).

Краснодарцы лидируют в РПЛ с 28 очками в 12 турах.

«Зенит» отстает на 5 баллов.

– У «Краснодара» сейчас начался процесс, когда их сильно изучили. И Кордоба «отрезан» от партнеров. Вспомните хотя бы матч с «Ростовом» в прошлом туре – в первом тайме они вообще ничего не могли сделать.

Так что у «Краснодара» будут проблемы. Хотя они сейчас оторвались, и, может быть, Ивич что-то придумает.

Но погоня продолжается, «Зениту» надо догонять. Да и «Крылья» на дистанции, я уверен, будут хорошо играть. Так что эта тройка очень сильных команд.

– «Балтика» в матче с «Краснодаром», получается, впечатлила?

– Они могли и должны были выигрывать, по логике. Но чуть-чуть не хватило. «Балтика» играет все лучше и лучше, неплохо выходят через пас из своей штрафной. То есть, они «не пожарят», не бьют куда-то в сторону чужих ворот, а именно через передачи играют.

И в центре поля хорошо держат мяч. Им только форварда хорошего забивного не хватает, но, может быть, появится.

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