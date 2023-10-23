Президент «Наполи»: «Итальянский футбол умрет»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис жестко раскритиковал новую телевизионную сделку Серии А.

Трансляции матчей чемпионата Италии продали DAZN и Sky.

За права на показ игр с 2024 по 2029 год лига получит как минимум 4,5 млрд евро.

На общем собрании этот вариант получил 17 из 20 голосов.

«Это поражение итальянского футбола. При таком предложении он умрет. Глупо заключать пятилетнее соглашение.

В кризисный период именно кино и футбол чувствуют себя хорошо, поскольку позволяют отвлечься от болезненной повседневности, но теперь мы вынуждены отложить свои мечты в ящик.

Да, нынешний вариант удобнее, но он не позволяет реализовать ценность итальянского футбола. Она реализуется через инвестиции, а Sky и DAZN их не делают», – сказал Де Лаурентис.

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