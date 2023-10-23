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    Президент «Наполи»: «Итальянский футбол умрет»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис жестко раскритиковал новую телевизионную сделку Серии А.

    • Трансляции матчей чемпионата Италии продали DAZN и Sky.
    • За права на показ игр с 2024 по 2029 год лига получит как минимум 4,5 млрд евро.
    • На общем собрании этот вариант получил 17 из 20 голосов.

    «Это поражение итальянского футбола. При таком предложении он умрет. Глупо заключать пятилетнее соглашение.

    В кризисный период именно кино и футбол чувствуют себя хорошо, поскольку позволяют отвлечься от болезненной повседневности, но теперь мы вынуждены отложить свои мечты в ящик.

    Да, нынешний вариант удобнее, но он не позволяет реализовать ценность итальянского футбола. Она реализуется через инвестиции, а Sky и DAZN их не делают», – сказал Де Лаурентис.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    23.10.2023 19:32
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