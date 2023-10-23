Президент «Наполи»: «Итальянский футбол умрет»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис жестко раскритиковал новую телевизионную сделку Серии А.
- Трансляции матчей чемпионата Италии продали DAZN и Sky.
- За права на показ игр с 2024 по 2029 год лига получит как минимум 4,5 млрд евро.
- На общем собрании этот вариант получил 17 из 20 голосов.
«Это поражение итальянского футбола. При таком предложении он умрет. Глупо заключать пятилетнее соглашение.
В кризисный период именно кино и футбол чувствуют себя хорошо, поскольку позволяют отвлечься от болезненной повседневности, но теперь мы вынуждены отложить свои мечты в ящик.
Да, нынешний вариант удобнее, но он не позволяет реализовать ценность итальянского футбола. Она реализуется через инвестиции, а Sky и DAZN их не делают», – сказал Де Лаурентис.
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Источник: La Gazzetta dello Sport