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    • Пименов объяснил, почему Джикия потерял место в основе «Спартака»

    Пименов объяснил, почему Джикия потерял место в основе «Спартака»

    Руслан Пименов назвал причину исключения Георгия Джикии из стартового состава «Спартака».

    • Защитник не играет в РПЛ со 2 сентября.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Пришел более сильный игрок на эту позицию – Бабич. Он фактурный, здорово на втором этаже играет, у него отличный первый пас.

    Джикия просто проиграл конкуренцию. В паре с Бабичем Джикию вместо Дуарте представить вряд ли можно, потому что они оба левоногие.

    – Капитан команды в запасе – бомба замедленного действия?

    – Нет. Джикия – более разумный и опытный, нежели Соболев. И на командные завтраки, насколько понимаю, ходит.

    Так что с Джикией или продлят контракт или он уйдет в другой московский клуб. Потому что этот клуб он может усилить.

    – Этот клуб – «Локомотив»?

    – Да. Тем более у «Локо» большие проблемы в обороне. Так что для Джикии все нормально.

    Есть практика в матчах на Кубок, в матчах за сборную, где он правда, тоже допустил серьезную ошибку – в последнем матче с Кенией.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.10.2023 17:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15038

      Skull_Boy 23 октября, 19:10

      Нашли кого спросить вечного лавочника

      0
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      Рейтинг: +2370

      Fialet 23 октября, 19:05

      Следил бы лучше за свой дочкой, чтобы по стопам Молофейкиной не пошла.

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 23 октября, 18:33

      Все видят , что Бабич сильнее Джикии во всём, поэтому и вытеснил из состава.
      Капитан ? Так сложилось , что "тихони" Зобнин и Джикия самые старшие из россиян , вот и вручили им повязку. Вожаками лидером скорее Жиго и Промес являлись.

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      Рейтинг: +3561

      alefreddy 23 октября, 17:54

      пусть в локо идет играть у нас есть Бабич

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