Пименов объяснил, почему Джикия потерял место в основе «Спартака»

Руслан Пименов назвал причину исключения Георгия Джикии из стартового состава «Спартака».

Защитник не играет в РПЛ со 2 сентября.

Его контракт с клубом истекает следующим летом.

– Пришел более сильный игрок на эту позицию – Бабич. Он фактурный, здорово на втором этаже играет, у него отличный первый пас.

Джикия просто проиграл конкуренцию. В паре с Бабичем Джикию вместо Дуарте представить вряд ли можно, потому что они оба левоногие.

– Капитан команды в запасе – бомба замедленного действия?

– Нет. Джикия – более разумный и опытный, нежели Соболев. И на командные завтраки, насколько понимаю, ходит.

Так что с Джикией или продлят контракт или он уйдет в другой московский клуб. Потому что этот клуб он может усилить.

– Этот клуб – «Локомотив»?

– Да. Тем более у «Локо» большие проблемы в обороне. Так что для Джикии все нормально.

Есть практика в матчах на Кубок, в матчах за сборную, где он правда, тоже допустил серьезную ошибку – в последнем матче с Кенией.

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