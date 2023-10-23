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    • Тухель назвал задачу-минимум для «Баварии» в Лиге чемпионов

    Тухель назвал задачу-минимум для «Баварии» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, до какой стадии Лиги чемпионов его команда обязана доходить при любых обстоятельствах.

    «Нашей целью всегда должен быть выход в четвертьфинал. Выиграв группу, в 1/8 финала вы сыграете с командой, занявшей второе место в своем квартете. Дальше многое зависит от удачной жеребьевки.

    За последние несколько лет четвертьфиналы были очень разными. Думаю, что имеет большое значение, играете ли вы против «Манчестер Сити», который сейчас является эталоном, или другого соперника», – сказал Тухель.

    • В прошлом сезоне «Бавария» вылетела из ЛЧ от «Сити» в 1/4 финала.
    • В текущем розыгрыше турнира мюнхенцы играют в одной группе с «Манчестер Юнайтед», «Галатасараем» и «Копенгагеном».

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    Источник: сайт УЕФА

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