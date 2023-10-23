Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Защитник «Пари НН» Александров объяснил поражение от «Спартака»

    Защитник «Пари НН» Александров объяснил поражение от «Спартака»

    Защитник «Пари НН» Виктор Александров считает, что футболисты московского «Спартака» действовали лучше нижегородской команды в матче 12‑го тура РПЛ.

    «Спартак» выглядел лучше, это точно. У нас особо ничего не получалось в атаке. Отсюда и результат.

    Играли так, как и остальные матчи, так же настраивались. Особо не смотрим в таблицу, стараемся выигрывать игру за игрой.

    Удаление Гоцука? Я не комментирую решения арбитров, лучше у них спросите.

    Было бы удачно закончить на том месте, где сейчас находимся? Честно говоря, не знаю, на каком месте мы находимся. Просто стараемся выигрывать и быть выше в таблице», – сказал Александров.

    • «Пари НН» в воскресенье уступил на выезде «Спартаку» со счетом 0:2.
    • «Пари НН» с 17 очками занимает восьмое место в таблице РПЛ, «Спартак» с 20-ю идет четвертым.

    Новости по теме
    Бубнов назвал причины победы «Спартака» над «Пари НН» 1
    50 странных трансферов в истории футбола: есть с участием «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ
    В «Спартаке» рассказали о возможной смене названия стадиона 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+