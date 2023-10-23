Защитник «Пари НН» Александров объяснил поражение от «Спартака»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров считает, что футболисты московского «Спартака» действовали лучше нижегородской команды в матче 12‑го тура РПЛ.

«Спартак» выглядел лучше, это точно. У нас особо ничего не получалось в атаке. Отсюда и результат.

Играли так, как и остальные матчи, так же настраивались. Особо не смотрим в таблицу, стараемся выигрывать игру за игрой.

Удаление Гоцука? Я не комментирую решения арбитров, лучше у них спросите.

Было бы удачно закончить на том месте, где сейчас находимся? Честно говоря, не знаю, на каком месте мы находимся. Просто стараемся выигрывать и быть выше в таблице», – сказал Александров.