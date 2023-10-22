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    • Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Ахматом»

    Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Ахматом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Ахматом». Ростовская команда выиграла со счетом 3:0 и поднялась на десятое место в турнирной таблице.

    – Когда судья поднял табличку, что добавил три минуты, то понял, что за три минуты три гола мы вряд ли пропустим.

    – Насколько содержание игры понравилось? Казалось, что все успевают везде.

    – Примерно так это и видел. Особенно первый тайм хорошо смотрелся. Во втором тайме первые 10 минут не совсем понравились. Потом вроде выровняли.

    – При чете 2:0 не стало тревожно?

    – Специальные слова не потребовались. Просто напомнил, что 2:0 для нас – это не победа совсем. Больше всего, кроме трех очков, порадовало, что на ноль наконец‑то сыграли. Когда ты сыграл на ноль, но допустил 50 моментов у своих ворот, то приятного мало. Сегодня же все достойно было.

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    Источник: «Матч ТВ»

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