Семак высказался об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на эпизод, случившийся в матче с «Крыльями Советов».

В первом тайме Амар Рахманович из «Крыльев» ударил локтем в лицо Клаудиньо.

Арбитр Артем Чистяков не стал наказывать Рахмановича.

«Многое удивляет. Если игрок прыгает и не попадает в мяч – это желтая. В эпизоде с Клаудиньо – это грубая игра. Умышленная. Но говорить об этом бесполезно

Каждый арбитр оценивает все самостоятельно. Вопрос не в VAR. Мы страна, где больше всего ставят пенальти. Степень продавливания – там каждый арбитр действует по своему усмотрению. И игра с руками в штрафной – то же самое. Вопросов очень много», – сказал Семак.

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