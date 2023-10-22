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    Семак высказался об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на эпизод, случившийся в матче с «Крыльями Советов».

    «Многое удивляет. Если игрок прыгает и не попадает в мяч – это желтая. В эпизоде с Клаудиньо – это грубая игра. Умышленная. Но говорить об этом бесполезно

    Каждый арбитр оценивает все самостоятельно. Вопрос не в VAR. Мы страна, где больше всего ставят пенальти. Степень продавливания – там каждый арбитр действует по своему усмотрению. И игра с руками в штрафной – то же самое. Вопросов очень много», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69091

      portero 1 час назад

      Разогнать судейское управление!!!!
      Кто и за какие откаты к нам везёт вредителей...

      1
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      Рейтинг: +7855

      Semenycch 1 час назад

      Сергей Богданович в данном случае чересчур дипломатичен!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      TIMOTHY > Semenycch 1 час назад

      Он всегда такой

      1
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