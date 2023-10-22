Судья не наказал игрока «Крыльев» за удар локтем по лицу Клаудиньо

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

В первом тайме футболист самарцев Амар Рахманович допустил удар локтем в лицо сопернику. Судьи оставили эпизод без наказаний.

В поле работает азовец Артем Чистяков.

VAR в эпизоде вмешиваться не стал.

К перерыву счет 0:0.

Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер»