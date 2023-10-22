Судья не наказал игрока «Крыльев» за удар локтем по лицу Клаудиньо

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В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».
В первом тайме футболист самарцев Амар Рахманович допустил удар локтем в лицо сопернику. Судьи оставили эпизод без наказаний.
- В поле работает азовец Артем Чистяков.
- VAR в эпизоде вмешиваться не стал.
- К перерыву счет 0:0.
Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер»