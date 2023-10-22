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    • Судья не наказал игрока «Крыльев» за удар локтем по лицу Клаудиньо

    Судья не наказал игрока «Крыльев» за удар локтем по лицу Клаудиньо

    В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

    В первом тайме футболист самарцев Амар Рахманович допустил удар локтем в лицо сопернику. Судьи оставили эпизод без наказаний.

    • В поле работает азовец Артем Чистяков.
    • VAR в эпизоде вмешиваться не стал.
    • К перерыву счет 0:0.

    Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      Денис-Захаров-vkontakte 28 минут назад

      Не стоит верить в прогнозы на спорт, которые дают различные телеграмм-каналы, паблики тем более БК. Найдите в любом поисковике проверенный сервис по фразе – ПРОГНОЗСОТКА. Весь питер с ними играет уже более 10 лет! Гарантии.

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      Рейтинг: +5638

      PAREVG. 54 минуты назад

      Белый ударил мартыхая - все нормально, если наоборот, прямая красная!!!
      Их не жалко.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13432

      Вомбат > PAREVG. 40 минут назад

      Да, черные (Клаудиньо, правда, белый, но все равно черный, ибо нерусский) это мартыхаи, а люди только мы. Это типичное мнение нашего богоносного народа. Который хочет распространить свою истинную нравственность на весь мир. И очень недоволен, что бедные родственники не согласны.

      0
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      Рейтинг: +1438

      Айболид > PAREVG. 23 минуты назад

      Какой ты озабоченный на расовой почве . Тебя в детстве африканычи попортили что-ли ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35826

      VVM1964 1 час назад

      Жаль не видел в динамике ... - но на желтую ОЧЕНЬ похоже, ужесточение возможно только при просмотре всего момента ...

      1
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      Рейтинг: +11986

      ivany4 1 час назад

      А чё не показали сколько игроков КС этот клоун на букву К уложил на газон, держась за футболку соперника?!))

      1
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      Рейтинг: +1438

      Айболид 1 час назад

      Промкваса то как корёжит ) Таки мехом внутрь ))))))).

      1
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      Рейтинг: +19074

      DVOK68 1 час назад

      Красная.

      2
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      Рейтинг: +6715

      rash1959 1 час назад

      клаве не привыкать получать по е---щу..., типа по морде лица.

      2
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      Рейтинг: +4985

      polt 1 час назад

      Губерниев: "Главная стыдобень в нашем футболе – это судейство. Ничего не умеют, не видят и ещe провоцируют игроков".

      3
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      Рейтинг: +5291

      Spirit_78 1 час назад

      Не увидели. Зато миллиметровое касание рукой при забитом мяче увидели...

      4
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      Рейтинг: +2246

      Suvorov71 1 час назад

      Там где fakeid помойный там ложь и вонь

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