РПЛ. «Факел» победил «Оренбург» (2:1) благодаря голу на 93-й минуте

Господин Деограсия, объясните своим игрокам, наконец, что играть против хорошо мотивированных команд совсем не то же самое, что играть против немотивированного Зенита. Объясните им, что настрой и борьба в футболе не менее важны, чем техника и понимание футбола. Что с боевитыми командами вроде Факела, надо играть с первой минуты, потому что у них все игроки выходят на поле заряженными на борьбу и удар.
«Факел» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.
Воронежцы добыли гостевую победу благодаря голу на 93-й минуте – его забил Никита Моцпан, сыграв на добивании после нереализованного пенальти.
Также в ходе матча 12-го тура РПЛ отличились Ильнур Альшин и Дмитрий Воробьев.
Гости могли весь второй тайм провести вдесятером, но судья Сергей Карасев решил не удалять Евгения Маркова за удар шипами в голень соперника.
«Факел» теперь имеет в своем активе 12 очков, что позволило команде покинуть зону вылета. «Оренбург» с 11 баллами опустился в зону стыков.
Россия. РПЛ. 12-й тур
Оренбург – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Альшин, 35; 1:1 – Воробьев, 76; 1:2 – Моцпан, 90+3.
Нереализованный пенальти: нет – Моцпан, 90+2.