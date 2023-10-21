РПЛ. «Факел» победил «Оренбург» (2:1) благодаря голу на 93-й минуте

«Факел» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

Воронежцы добыли гостевую победу благодаря голу на 93-й минуте – его забил Никита Моцпан, сыграв на добивании после нереализованного пенальти.

Также в ходе матча 12-го тура РПЛ отличились Ильнур Альшин и Дмитрий Воробьев.

Гости могли весь второй тайм провести вдесятером, но судья Сергей Карасев решил не удалять Евгения Маркова за удар шипами в голень соперника.

«Факел» теперь имеет в своем активе 12 очков, что позволило команде покинуть зону вылета. «Оренбург» с 11 баллами опустился в зону стыков.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Оренбург – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Альшин, 35; 1:1 – Воробьев, 76; 1:2 – Моцпан, 90+3.

Нереализованный пенальти: нет – Моцпан, 90+2.

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