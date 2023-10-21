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    • РПЛ. «Факел» победил «Оренбург» (2:1) благодаря голу на 93-й минуте

    РПЛ. «Факел» победил «Оренбург» (2:1) благодаря голу на 93-й минуте

    «Факел» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

    Воронежцы добыли гостевую победу благодаря голу на 93-й минуте – его забил Никита Моцпан, сыграв на добивании после нереализованного пенальти.

    Также в ходе матча 12-го тура РПЛ отличились Ильнур Альшин и Дмитрий Воробьев.

    Гости могли весь второй тайм провести вдесятером, но судья Сергей Карасев решил не удалять Евгения Маркова за удар шипами в голень соперника.

    «Факел» теперь имеет в своем активе 12 очков, что позволило команде покинуть зону вылета. «Оренбург» с 11 баллами опустился в зону стыков.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Оренбург – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Альшин, 35; 1:1 – Воробьев, 76; 1:2 – Моцпан, 90+3.

    Нереализованный пенальти: нет – Моцпан, 90+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13410

      Вомбат 16 минут назад

      Господин Деограсия, объясните своим игрокам, наконец, что играть против хорошо мотивированных команд совсем не то же самое, что играть против немотивированного Зенита. Объясните им, что настрой и борьба в футболе не менее важны, чем техника и понимание футбола. Что с боевитыми командами вроде Факела, надо играть с первой минуты, потому что у них все игроки выходят на поле заряженными на борьбу и удар.

      0
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      Рейтинг: +16837

      Алексей З 1 час назад

      Интересная игра.
      Чудовищный привоз решил исход.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7314

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Факел отфакелил Оренбург. Смотрел последние 20 минут. Понравилось, как минимум, что все бегали в конце 2 тайма а не занимались спортивной ходьбой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9387

      vladik12 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Так уже прохладно заниматься спортивной ходьбой. Жопа мерзнет).

      1
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