В воскресенье, 22 октября, «Урал» на своем поле сыграет с «Сочи». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 12:00 по мск.

«Урал»

Подопечные Виктора Гончаренко идут на девятом месте в турнирной таблице. В активе «Сочи» 16 очков. Команда в 11 матчах национального первенства выиграла четыре встречи, четыре раза сыграла вничью и потерпела три поражения. «Урал» забил 12 голов, но при этом пропустил 14 мячей.

«Сочи»

Подопечные Точилина идут на последнем, 16 месте в турнирной таблице. Команда выиграла два матча и потерпела девять поражений. «Сочи» отличился девятью голами, но пропустил 18 мячей. В активе команды только шесть очков.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 10 матчей, в которых «Урал» выиграл пять игр, а «Сочи» победил в двух играх. «Урал» отличился 13 голами, а «Сочи» ответил 10 мячами.

Прогноз на матч «Урал» – «Сочи»

«Урал» – явный фаворит предстоящей встречи. Команда Виктора Гончаренко, на наш взгляд, выиграет этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Урала» (2.06).