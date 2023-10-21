В субботу, 21 октября, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Факелом». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 12:00 по мск.

Команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Подопечные Давида Деограсии выиграли три матча, дважды сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Команда забила 13 голов и пропустила 18 мячей.

«Факел»

Подопечные Сергея Ташуева идут на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Команда выиграла два матча, в трех встречах сыграла вничью, потерпела шесть поражений. «Факел» забил семь голов и пропустил 14 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает только 15 матчей, в которых 10 раз побеждал «Оренбург». В трех встречах выигрывал «Факел». Оренбуржцы забили 25 голов, а воронежцы ответили 10 мячами.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Факел»

Обе команды занимают места в нижней части турнирной таблицы, впрочем, «Оренбург», на наш взгляд, чуть ближе к успеху в предстоящей встрече – команда играет дома, и в целом, показывает неплохой футбол против команд уровня воронежцев. «Факел», несмотря на то, что постепенно набирает игровой тонус, вряд ли сможет набрать три очка в предстоящей встрече. Наш прогноз – победа «Оренбурга» (1.87).