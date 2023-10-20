Марин Ле Пен сделала заявление по поводу обвинений в адрес Бензема

Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала травлю Карима Бензема.

Футболист выступил в поддержку жителей сектора Газа.

После этого министр внутренних дел Франции обвинил его в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.

Позднее лидер французской националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что Карим поддерживает джихад – «священную войну против неверных».

Нападающий собирается подать в суд на обоих политиков.

«Обвинения в адрес Бензема, который даже не живет во Франции, похожи на отвлекающий маневр. В то же время внутри страны мы столкнулись с серьезными проблемами, включая исламистский фундаментализм.

Несомненно, господин Бензема симпатизирует самому радикальному исламизму. Однако пока мы не постановили, что эта идеология запрещена, господин министр не имеет права упрекать человека в этом.

Он делает это, чтобы скрыть свое бездействие против этой тоталитарной идеологии», – сказала Ле Пен.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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