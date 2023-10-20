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    • Марин Ле Пен сделала заявление по поводу обвинений в адрес Бензема

    Марин Ле Пен сделала заявление по поводу обвинений в адрес Бензема

    Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала травлю Карима Бензема.

    • Футболист выступил в поддержку жителей сектора Газа.
    • После этого министр внутренних дел Франции обвинил его в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.
    • Позднее лидер французской националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что Карим поддерживает джихад – «священную войну против неверных».
    • Нападающий собирается подать в суд на обоих политиков.

    «Обвинения в адрес Бензема, который даже не живет во Франции, похожи на отвлекающий маневр. В то же время внутри страны мы столкнулись с серьезными проблемами, включая исламистский фундаментализм.

    Несомненно, господин Бензема симпатизирует самому радикальному исламизму. Однако пока мы не постановили, что эта идеология запрещена, господин министр не имеет права упрекать человека в этом.

    Он делает это, чтобы скрыть свое бездействие против этой тоталитарной идеологии», – сказала Ле Пен.

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 20:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16798

      Алексей З 1 час назад

      С каких это пор стали публиковать высказывания политиков , которые исповедуют национализм ( фашизм), совсем уже уху ели.

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