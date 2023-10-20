Осинькин определил лучшего тренера первой трети сезона РПЛ

Игорь Осинькин назвал лучшего тренера чемпионата России по итогам 11 туров.
«Если выделять кого-то из тренеров, то, понятно, Ивич. Его команда ровно и стабильно проводит этот отрезок. Ничего сверхрезкого не бывает.
Ивич работал в прошлом году, заложил базу, и сейчас мы видим прогресс. Понятно, что мы отталкиваемся от результата в том числе.
И, раз не было сильных изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном, выделю именно Ивича», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 27 очками в 11 турах.
- «Крылья» идут на 2-м месте с отставанием в 6 баллов.
Источник: Sport24