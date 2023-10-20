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  • Осинькин определил лучшего тренера первой трети сезона РПЛ

Осинькин определил лучшего тренера первой трети сезона РПЛ

20 октября 2023, 00:20
3

Игорь Осинькин назвал лучшего тренера чемпионата России по итогам 11 туров.

«Если выделять кого-то из тренеров, то, понятно, Ивич. Его команда ровно и стабильно проводит этот отрезок. Ничего сверхрезкого не бывает.

Ивич работал в прошлом году, заложил базу, и сейчас мы видим прогресс. Понятно, что мы отталкиваемся от результата в том числе.

И, раз не было сильных изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном, выделю именно Ивича», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 27 очками в 11 турах.
  • «Крылья» идут на 2-м месте с отставанием в 6 баллов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Осинькин Игорь Ивич Владимир
Комментарии (3)
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моэм
1697780437
Сам Ивич назвал бы Осинькина лучшим , а остальные тренеры РПЛ проголосовали бы за это единогласно ....ободранные , как липка нищие Крылья летят на втором , опережая всех столичных футбольных олигархов ....но боюсь зимой Крыльям опять подрежут крылья , раскупят определяющих результат игроков , даже если они им не нужны ....только молодого Салтыкову жалко , придётся ему , теперь на пару с Коваленко подавать мячи в Зените . за большую зарплату.
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Январь 59
1697786267
Если исходить из турнирной таблицы, то Ивич -однозначно. Но у Краснодара состав гораздо сильнее чему Кр. Сов. Если исходить из возможностей тренера с имеющимся составом, то наверно Осинькину стоит отдать первенство. Но !!! Впереди игры Зенит-Кр. Сов, Краснодар-Кр.Сов, Краснодар-Зенит. Вот после этих туров и расставим всех по местам. Сейчас рано что то утверждать.
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