Осинькин определил лучшего тренера первой трети сезона РПЛ

Игорь Осинькин назвал лучшего тренера чемпионата России по итогам 11 туров.

«Если выделять кого-то из тренеров, то, понятно, Ивич. Его команда ровно и стабильно проводит этот отрезок. Ничего сверхрезкого не бывает.

Ивич работал в прошлом году, заложил базу, и сейчас мы видим прогресс. Понятно, что мы отталкиваемся от результата в том числе.

И, раз не было сильных изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном, выделю именно Ивича», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».