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    • Осинькин определил лучшего тренера первой трети сезона РПЛ

    Осинькин определил лучшего тренера первой трети сезона РПЛ

    Игорь Осинькин назвал лучшего тренера чемпионата России по итогам 11 туров.

    «Если выделять кого-то из тренеров, то, понятно, Ивич. Его команда ровно и стабильно проводит этот отрезок. Ничего сверхрезкого не бывает.

    Ивич работал в прошлом году, заложил базу, и сейчас мы видим прогресс. Понятно, что мы отталкиваемся от результата в том числе.

    И, раз не было сильных изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном, выделю именно Ивича», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 27 очками в 11 турах.
    • «Крылья» идут на 2-м месте с отставанием в 6 баллов.

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    Источник: Sport24

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