Абаскаль поучаствовал в тренировке регбийных команд «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил регбийную тренировку.

Он побывал на общем занятии трех спартаковских команд – основной, женской и любительской.

«Гильермо, чья семья тесно связана с этим видом спорта, поприветствовал более 50 регбистов и регбисток, прошел через бодрый коридор и потренировался вместе со спартаковцами под проливным дождем», – сообщила пресс-служба клуба.

У футбольного «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

В клубе решили, что Абаскаля не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

Фото: телеграм-канал «Спартака»