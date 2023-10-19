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    • Абаскаль поучаствовал в тренировке регбийных команд «Спартака»

    Абаскаль поучаствовал в тренировке регбийных команд «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил регбийную тренировку.

    Он побывал на общем занятии трех спартаковских команд – основной, женской и любительской.

    «Гильермо, чья семья тесно связана с этим видом спорта, поприветствовал более 50 регбистов и регбисток, прошел через бодрый коридор и потренировался вместе со спартаковцами под проливным дождем», – сообщила пресс-служба клуба.

    • У футбольного «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • В клубе решили, что Абаскаля не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

    Фото: телеграм-канал «Спартака»

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    19.10.2023 22:44
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