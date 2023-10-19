Тормена из «Краснодара» рассказал, что готов сделать в случае чемпионства

Защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос о потенциальном чемпионстве своей команды.
– Что готов сделать, если «Краснодар» станет чемпионом или выиграет Кубок России? Покрасить волосы? Может, выпить русской водки?
– Трудно сказать... Хотя, если мы станем чемпионами, то можно и покрасить волосы, и выпить водки!
- У «Краснодара» пока нет ни одного трофея.
- Команда после 11 туров лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- 27-летний Тормена перешел в российский клуб в августе.
Источник: Metaratings