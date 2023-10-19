Тормена из «Краснодара» рассказал, что готов сделать в случае чемпионства

Защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос о потенциальном чемпионстве своей команды.

– Что готов сделать, если «Краснодар» станет чемпионом или выиграет Кубок России? Покрасить волосы? Может, выпить русской водки?

– Трудно сказать... Хотя, если мы станем чемпионами, то можно и покрасить волосы, и выпить водки!