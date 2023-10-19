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  • Федотов исключил футболиста из состава ЦСКА из-за обиды на его агента

Федотов исключил футболиста из состава ЦСКА из-за обиды на его агента

19 октября 2023, 17:51
10

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, прокомментировал решение главного тренера армейского клуба Владимира Федотова отказаться от его клиента.

«Это правда – Арбузов на данный момент не тренируется с основной командой ЦСКА. У меня нет понимания, почему так происходит. У меня было интервью, где я сказал, что у Осинькина молодeжь развивается лучше, чем у Федотова. Наверное, человек обиделся. С этим ли связано? Думаю, что есть какие-то свои обиды. Но профессиональный футбол подразумевает, что это должно быть отдельно от всего остального. А игрока надо развивать. Если видите, что игрок не прибавляет, – выставляйте его на трансфер.

Я работаю как агент с 1999 года. Хотелось бы, чтобы уважение было со всех сторон. Нельзя мешать всe личное и не личное в одну кучу. Я не должен всем нравиться, но молодые футболисты вообще не должны попадать под такую раздачу. Но это зависит от уровня интеллекта и мастерства тренера», – заявил Сафонов.

  • Арбузов является воспитанником академии ЦСКА. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года с возможностью продления на еще один сезон.
  • В текущем сезоне 19-летний полузащитник поучаствовал в четырех матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых забил один гол.
  • В последний раз Арбузов выходил на поле в составе армейцев 9 августа в матче Кубка России против «Факела» (0:2), отыграв 45 минут.
  • После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 7-е место с 17 очками.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арбузов Ярослав Федотов Владимир
Комментарии (10)
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шахта Заполярная
1697727518
Федот - обиженка. На правду грех обижаться.
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timon2401
1697728033
ну хоть что то))) а то что не Абаскаль, то Соболев.. оказывается у нас и другие клубы есть
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Округ
1697734017
Что то у Федотова много с кем конфликт в команде, такими темпами скоро никого не останется
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ScarlettOgusania
1697735295
физрук Федотов обиделся на правдивые слова агента, футболисты не хотят работать с тренером-гопником, не дающем молодёжи развиваться, леги тоже бегут сломя голову) позор цкг!!!
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portero
1697739925
Выдающийся футболист???? А ему дорогу не дают, где перечисление топ клубов, которые в очередь за ним стоят???
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Gwynbleidd
1697744458
Что так много спартаковских то набежало? Веткой с Соболевым и Абаскалем промахнулись?
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Snek
1697761909
Игрок молодёжки ЦСКА не тренируется с основой. Причина? Федотов обиделся. Да уж такими фразами он точно испортит карьеру своему клиенту.
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Диванный-Эксперт-google
1697787414
Он все интервью в интернете смотрит...?Агент вроде умным быть должен? Не заметно..
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моэм
1697947775
Бред проплаченный агентом....и в плане продвижения своего клиента выступление вышло туповатым....хотя для хейтеров - маргиналов прокатит , ума они недалёкого ....в любом случае эта попытка притянуть за уши какую нибудь пакость к Федотову выглядит неудачной .
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