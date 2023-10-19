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    • Федотов исключил футболиста из состава ЦСКА из-за обиды на его агента

    Федотов исключил футболиста из состава ЦСКА из-за обиды на его агента

    Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, прокомментировал решение главного тренера армейского клуба Владимира Федотова отказаться от его клиента.

    «Это правда – Арбузов на данный момент не тренируется с основной командой ЦСКА. У меня нет понимания, почему так происходит. У меня было интервью, где я сказал, что у Осинькина молодeжь развивается лучше, чем у Федотова. Наверное, человек обиделся. С этим ли связано? Думаю, что есть какие-то свои обиды. Но профессиональный футбол подразумевает, что это должно быть отдельно от всего остального. А игрока надо развивать. Если видите, что игрок не прибавляет, – выставляйте его на трансфер.

    Я работаю как агент с 1999 года. Хотелось бы, чтобы уважение было со всех сторон. Нельзя мешать всe личное и не личное в одну кучу. Я не должен всем нравиться, но молодые футболисты вообще не должны попадать под такую раздачу. Но это зависит от уровня интеллекта и мастерства тренера», – заявил Сафонов.

    • Арбузов является воспитанником академии ЦСКА. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года с возможностью продления на еще один сезон.
    • В текущем сезоне 19-летний полузащитник поучаствовал в четырех матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых забил один гол.
    • В последний раз Арбузов выходил на поле в составе армейцев 9 августа в матче Кубка России против «Факела» (0:2), отыграв 45 минут.
    • После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 7-е место с 17 очками.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +718

      timon2401 28 минут назад

      ну хоть что то))) а то что не Абаскаль, то Соболев.. оказывается у нас и другие клубы есть

      2
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      Рейтинг: +4312

      шахта Заполярная 37 минут назад

      Федот - обиженка. На правду грех обижаться.

      2
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