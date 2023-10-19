В РФС рассказали, когда Карпин уйдет из «Ростова»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, когда главный тренер сборной России Валерий Карпин покинет аналогичный пост в «Ростове».

«Карпин уйдет из «Ростова», когда сборную допустят до международных соревнований. Тренеру нужна практика, мы изначально так договаривались, это была позиция Карпина – как только наступит определенность, совмещение прекратится», – сказал Митрофанов.