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    В РФС рассказали, когда Карпин уйдет из «Ростова»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, когда главный тренер сборной России Валерий Карпин покинет аналогичный пост в «Ростове».

    «Карпин уйдет из «Ростова», когда сборную допустят до международных соревнований. Тренеру нужна практика, мы изначально так договаривались, это была позиция Карпина – как только наступит определенность, совмещение прекратится», – сказал Митрофанов.

    • Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года. Он покинул должность в августе 2021 года после заключения контракта с РФС.
    • 54-летний специалист вернулся к работе с клубом после отстранения России от международных соревнований.
    • Контракт Карпина с «Ростовом» действует до 31 мая 2026 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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