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    Один из лидеров «Ахмата» не выйдет на поле до конца года

    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев назвал сроки возвращения в строй полузащитника грозненского клуба Лечи Садулаева.

    «Восстановление Лечи Садулаева идет полным ходом и без осложнений – футболист работает по индивидуальной программе. Игрок чувствует себя хорошо, но в этом году на поле мы его не увидим. Лечи примет участие в матчах чемпионата уже весной следующего года», – сказал Газзаев.

    • Садулаев получил разрыв крестообразной связки колена в матче против ЦСКА, который состоялся в конце апреля 2023 года.
    • Контракт Садулаева с «Ахматом» действует до 30 июня 2025 года.
    • На счету полузащитника один матч за сборную России.

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    Источник: Sport24

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