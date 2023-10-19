Один из лидеров «Ахмата» не выйдет на поле до конца года

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев назвал сроки возвращения в строй полузащитника грозненского клуба Лечи Садулаева.
«Восстановление Лечи Садулаева идет полным ходом и без осложнений – футболист работает по индивидуальной программе. Игрок чувствует себя хорошо, но в этом году на поле мы его не увидим. Лечи примет участие в матчах чемпионата уже весной следующего года», – сказал Газзаев.
- Садулаев получил разрыв крестообразной связки колена в матче против ЦСКА, который состоялся в конце апреля 2023 года.
- Контракт Садулаева с «Ахматом» действует до 30 июня 2025 года.
- На счету полузащитника один матч за сборную России.
Источник: Sport24