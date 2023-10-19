Один из лидеров «Ахмата» не выйдет на поле до конца года

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев назвал сроки возвращения в строй полузащитника грозненского клуба Лечи Садулаева.

«Восстановление Лечи Садулаева идет полным ходом и без осложнений – футболист работает по индивидуальной программе. Игрок чувствует себя хорошо, но в этом году на поле мы его не увидим. Лечи примет участие в матчах чемпионата уже весной следующего года», – сказал Газзаев.