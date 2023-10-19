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    Месси заработает за год в США рекордную сумму

    Ассоциация игроков МЛС опубликовала данные о заработках игроков в клубах лиги. Футболистом с самой высокой зарплатой оказался нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

    Аргентинец получает в год 12 миллионов долларов, а с учeтов бонусов его доход равняется 20,4 миллиона долларов.

    Зарплата одноклубников Месси, испанцев Жорди Альбы и Серхио Бускетса, составляют 1,5 миллиона (1,775 миллиона с учетом бонусов) и 1 миллион (1,25 миллиона с учетом бонусов) долларов соответственно.

    • Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» летом этого года.
    • По итогам регулярного чемпионата «цапли» не попали в плей-офф.

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    Источник: MLSPA

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