Месси заработает за год в США рекордную сумму

Ассоциация игроков МЛС опубликовала данные о заработках игроков в клубах лиги. Футболистом с самой высокой зарплатой оказался нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Аргентинец получает в год 12 миллионов долларов, а с учeтов бонусов его доход равняется 20,4 миллиона долларов.

Зарплата одноклубников Месси, испанцев Жорди Альбы и Серхио Бускетса, составляют 1,5 миллиона (1,775 миллиона с учетом бонусов) и 1 миллион (1,25 миллиона с учетом бонусов) долларов соответственно.