Началось слушание по делу о нарушении «Эвертоном» финансового фэйр-плей

Независимая комиссия открыла дисциплинарное слушание по делу о возможных нарушениях «Эвертоном» правил финансового фэйр-плей. Оно должно завершится на следующей неделе.

Ожидается, что АПЛ опубликует вердикт и сведения о санкциях, наложенных на клуб, в следующем месяце без предварительного уведомления других клубов. Лига будет руководствоваться решением комиссии, для работы которой не установлены чeткие сроки.