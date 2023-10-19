Началось слушание по делу о нарушении «Эвертоном» финансового фэйр-плей

Независимая комиссия открыла дисциплинарное слушание по делу о возможных нарушениях «Эвертоном» правил финансового фэйр-плей. Оно должно завершится на следующей неделе.
Ожидается, что АПЛ опубликует вердикт и сведения о санкциях, наложенных на клуб, в следующем месяце без предварительного уведомления других клубов. Лига будет руководствоваться решением комиссии, для работы которой не установлены чeткие сроки.
- В марте АПЛ обвинила «Эвертон» в нарушении финансового фэйр-плей. Было заявлено о финансовых потерях ливерпульского клуба в 372 миллиона фунтов при лимите в 105 миллионов фунтов.
- Если «Эвертон» будет признан виновным, клубу грозит ряд санкций, включая штраф, запрет на трансферы или снятие очков.
Источник: Daily Mail