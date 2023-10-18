Реакция Заремы на отстранение Соболева

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении форварда команды Александра Соболева.

«Соболев – очень эмоциональный футболист. Его силу и мощь нужно направлять в правильное русло.

Конфликт с Гильермо Абаскалем? Спрашивайте у Олега Малышева. При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с Доменико Тедеско, ни с Паоло Ваноли», – сказала Салихова.

Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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