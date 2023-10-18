Реакция Заремы на отстранение Соболева

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении форварда команды Александра Соболева.

«Соболев – очень эмоциональный футболист. Его силу и мощь нужно направлять в правильное русло.

Конфликт с Гильермо Абаскалем? Спрашивайте у Олега Малышева. При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с Доменико Тедеско, ни с Паоло Ваноли», – сказала Салихова.