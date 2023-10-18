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    Реакция Заремы на отстранение Соболева

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении форварда команды Александра Соболева.

    «Соболев – очень эмоциональный футболист. Его силу и мощь нужно направлять в правильное русло.

    Конфликт с Гильермо Абаскалем? Спрашивайте у Олега Малышева. При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с Доменико Тедеско, ни с Паоло Ваноли», – сказала Салихова.

    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20381

      NewLife 23 минуты назад

      То, что произошло с Бальде, с Николсоном, а сейчас происходит с Соболем, даже если в этом есть какой-то смысл, может себе позволить успешный тренер, поднявший команду до всех небес, но когда этим занимается рыжий лузер, это только во вред клубу. Зарема права, что переводит стрелки на Малышева - этот бухгалтер явно занимает не свое место.

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      Рейтинг: +200

      Купа Купыч 1 час назад

      Силу и мощь дельфина нужно направить в твоё русло.

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