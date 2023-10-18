«Ливерпуль» может потерять основного игрока на три-четыре месяца

Защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону может потребоваться операция на плече, реабилитация после которой займeт три-четыре месяца.

В ближайшее время появятся результаты медицинского обследования шотландского футболиста, благодаря которым станет ясно, необходима ли шотландцу операция на плече. В случае, если операционное вмешательство потребуется, восстановление Робертсона потребует от 12 до 16 недель.