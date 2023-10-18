«Ливерпуль» может потерять основного игрока на три-четыре месяца

Защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону может потребоваться операция на плече, реабилитация после которой займeт три-четыре месяца.
В ближайшее время появятся результаты медицинского обследования шотландского футболиста, благодаря которым станет ясно, необходима ли шотландцу операция на плече. В случае, если операционное вмешательство потребуется, восстановление Робертсона потребует от 12 до 16 недель.
- Робертсон повредил плечо во время игры отбора на чемпионат Европы-2024 Шотландия – Испания. Встреча завершилась поражением шотландцев (0:2). Защитник «Ливерпуля» был на поле менее 45 минут.
- В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в восьми играх «Ливерпуля» в АПЛ, в которых отметился одним забитым голом, проведя на поле в общей сложности 720 минут.
- После 8 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице с 17 очками.
Источник: THE TIMES