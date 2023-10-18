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    • Стала известна потеря «Крыльев Советов» перед матчем с «Зенитом»

    Стала известна потеря «Крыльев Советов» перед матчем с «Зенитом»

    Арендованный у ЦСКА полузащитник «Крыльев Советов» Егор Ушаков не сможет принять участие в матче 12-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Егор Ушаков на данный момент находится в Москве, там тренируется по индивидуальной программе. В матче с «Зенитом» он не сыграет», – заявил в пресс‑службе «Крыльев Советов».

    • 19 сентября Ушаков получил черепно‑мозговую травму. В тот день он принимал участие в матче Кубка России «Балтика»«Крылья Советов» (1:2).
    • Игра «Зенит» – «Крылья Советов» пройдет 22 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи – 16:30 по московскому времени.
    • Ушаков принял участие в двух матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 20 минут.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16779

      Алексей З 57 минут назад

      Это пздц, надо игру перенести.

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      Рейтинг: +22053

      Cleaner 1 час назад

      Потеря потерь! Зенит от такой новости сразу повеселел!!!...)))

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