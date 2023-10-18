Стала известна потеря «Крыльев Советов» перед матчем с «Зенитом»

Арендованный у ЦСКА полузащитник «Крыльев Советов» Егор Ушаков не сможет принять участие в матче 12-го тура РПЛ против «Зенита».

«Егор Ушаков на данный момент находится в Москве, там тренируется по индивидуальной программе. В матче с «Зенитом» он не сыграет», – заявил в пресс‑службе «Крыльев Советов».