Агент Дивеева рассказал, когда ожидается возвращение защитника

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал ход восстановления футболиста после травмы.

«Игорь себя чувствует по-прежнему также, он восстанавливается. Естественно, у него есть положительная динамика в восстановлении. Мы все рассчитываем, что он зимой на сборах будет тренироваться. Команда ждет возвращения Дивеева», – заявил Еремин.