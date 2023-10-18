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    • Агент Дивеева рассказал, когда ожидается возвращение защитника

    Агент Дивеева рассказал, когда ожидается возвращение защитника

    Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал ход восстановления футболиста после травмы.

    «Игорь себя чувствует по-прежнему также, он восстанавливается. Естественно, у него есть положительная динамика в восстановлении. Мы все рассчитываем, что он зимой на сборах будет тренироваться. Команда ждет возвращения Дивеева», – заявил Еремин.

    • В текущем сезоне Дивеев сыграл лишь в одной встрече ЦСКА. Это случилось в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пен. – 5:4). Защитник провел на поле 45 минут и был заменен после перерыва.
    • Летом Дивеев перенес операцию на голеностопном суставе. По прогнозам для восстановления потребуется 4-5 месяцев.

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    Источник: Metaratings.ru

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