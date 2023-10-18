Агент Дивеева рассказал, когда ожидается возвращение защитника

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал ход восстановления футболиста после травмы.
«Игорь себя чувствует по-прежнему также, он восстанавливается. Естественно, у него есть положительная динамика в восстановлении. Мы все рассчитываем, что он зимой на сборах будет тренироваться. Команда ждет возвращения Дивеева», – заявил Еремин.
- В текущем сезоне Дивеев сыграл лишь в одной встрече ЦСКА. Это случилось в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пен. – 5:4). Защитник провел на поле 45 минут и был заменен после перерыва.
- Летом Дивеев перенес операцию на голеностопном суставе. По прогнозам для восстановления потребуется 4-5 месяцев.
Источник: Metaratings.ru