Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после гостевой победы над Перу (2:0) в матче квалификации ЧМ-2026 сказал, что нападающий Лионель Месси сам решает, какое количество времени проведет на поле.
36-летний форвард оформил дубль в этой игре.
«Самое главное, чтобы Месси был здоров. Он сам решает, сколько минут сыграет.
Команда уже давно понимает игру Месси, это положительно сказывается на нем, и он комфортно чувствует себя на поле. Надеюсь, что он будет играть как можно дольше, потому что все рады видеть его на поле», – сказал Скалони.
- Месси целиком отыграл матч против Перу, забив на 32-й и 42-й минутах.
- Аргентина выиграла четыре матча из четырех в текущем отборе на ЧМ-2026.
Источник: Ассоциация футбола Аргентины