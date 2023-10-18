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    • Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле

    Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после гостевой победы над Перу (2:0) в матче квалификации ЧМ-2026 сказал, что нападающий Лионель Месси сам решает, какое количество времени проведет на поле.

    36-летний форвард оформил дубль в этой игре.

    «Самое главное, чтобы Месси был здоров. Он сам решает, сколько минут сыграет.

    Команда уже давно понимает игру Месси, это положительно сказывается на нем, и он комфортно чувствует себя на поле. Надеюсь, что он будет играть как можно дольше, потому что все рады видеть его на поле», – сказал Скалони.

    • Месси целиком отыграл матч против Перу, забив на 32-й и 42-й минутах.
    • Аргентина выиграла четыре матча из четырех в текущем отборе на ЧМ-2026.

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    Источник: Ассоциация футбола Аргентины

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