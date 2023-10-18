Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после гостевой победы над Перу (2:0) в матче квалификации ЧМ-2026 сказал, что нападающий Лионель Месси сам решает, какое количество времени проведет на поле.

36-летний форвард оформил дубль в этой игре.

«Самое главное, чтобы Месси был здоров. Он сам решает, сколько минут сыграет.

Команда уже давно понимает игру Месси, это положительно сказывается на нем, и он комфортно чувствует себя на поле. Надеюсь, что он будет играть как можно дольше, потому что все рады видеть его на поле», – сказал Скалони.