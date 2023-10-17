Дасаев призвал не винить Карпина в неудачной игре сборной России

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев высказался об игре сборной России в товарищеском матче против Кении (2:2).

«Конечно, после матча с Камеруном ожидали от сборной большего. Ну, ничего, потихоньку должны будем все наладить. Какое есть мастерство у футболистов, на то и наиграли в матче с Кенией. С другой стороны, чтобы играть на высоком уровне, всегда нужно время.

Карпина винить не надо. Он делает все, что есть в его силах. На данный момент он собрал тех игроков, которых смог. Карпин варьирует состав, смотрит игроков, кто в какой форме находится, стремятся ли играть в сборной. Нужно время, чтобы он все это оценил. Но на данный момент лучших игроков просто нет. А голы сами себе привезли. Смысл было в первом голе отдавать передачу – передача ради передачи?» – сказал Дасаев.