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    • Дасаев призвал не винить Карпина в неудачной игре сборной России

    Дасаев призвал не винить Карпина в неудачной игре сборной России

    Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев высказался об игре сборной России в товарищеском матче против Кении (2:2).

    «Конечно, после матча с Камеруном ожидали от сборной большего. Ну, ничего, потихоньку должны будем все наладить. Какое есть мастерство у футболистов, на то и наиграли в матче с Кенией. С другой стороны, чтобы играть на высоком уровне, всегда нужно время.

    Карпина винить не надо. Он делает все, что есть в его силах. На данный момент он собрал тех игроков, которых смог. Карпин варьирует состав, смотрит игроков, кто в какой форме находится, стремятся ли играть в сборной. Нужно время, чтобы он все это оценил. Но на данный момент лучших игроков просто нет. А голы сами себе привезли. Смысл было в первом голе отдавать передачу – передача ради передачи?» – сказал Дасаев.

    • Вчера, 16 октября, сборная России ушла от поражения в матче против Кении, уступая со счетом 1:2 к 89-й минуте.
    • 12 октября команда Валерия Карпина обыграла на своем поле Камерун (1:0).
    • Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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