Смородская рассказала, будет ли уволен Карпин из сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Карпин – отличный тренер, в этом нет никаких сомнений. Мне кажется, что принимать кадровые решения в сборной России сейчас абсолютно бессмысленно. Тем более кто захочет возглавить команду, если оттуда могут уволить за товарищеские матчи? Думаю, желающих пойти на это не будет. Эти матчи ничего не решают, они просто показывают качество нынешних игроков, их мотивацию, вот и все», – заявила Смородская.

Вчера, 16 октября, сборная России проводила матч против Кении в Турции.

Команда Валерия Карпина ушла от поражения, забив гол на 89-й минуте (2:2). Отличился Иван Обляков.

Игрой ранее Россия обыграла на своем поле сборную Камеруна с минимальным преимуществом (1:0).

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