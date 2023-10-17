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  • Смородская рассказала, будет ли уволен Карпин из сборной России

Смородская рассказала, будет ли уволен Карпин из сборной России

17 октября 2023, 14:54
4

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Карпин – отличный тренер, в этом нет никаких сомнений. Мне кажется, что принимать кадровые решения в сборной России сейчас абсолютно бессмысленно. Тем более кто захочет возглавить команду, если оттуда могут уволить за товарищеские матчи? Думаю, желающих пойти на это не будет. Эти матчи ничего не решают, они просто показывают качество нынешних игроков, их мотивацию, вот и все», – заявила Смородская.

  • Вчера, 16 октября, сборная России проводила матч против Кении в Турции.
  • Команда Валерия Карпина ушла от поражения, забив гол на 89-й минуте (2:2). Отличился Иван Обляков.
  • Игрой ранее Россия обыграла на своем поле сборную Камеруна с минимальным преимуществом (1:0).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Смородская Ольга
Комментарии (4)
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NewLife
1697546178
Карпин такой же "отличный тренер", как Смородская президент клуба, как РБ Спорт средство информации.
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neim
1697547839
А ей что, сорока на хвосте эту новость принесла ?
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subbotaspartak
1697548280
Смородская рассказала.... кто это?
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Krics
1697552240
Смородская жива? Ей сто лет в обед,она с Терешковой на орбите была,че за хрень на сайте,барыги типа агентов,супер "футболеры"Аля мостовой Анд Аршавин, ещё Лену исимбаеву ,с родиной пригласите,вы пишете о футболе или слухи о футболе?
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