Агент Головина рассказал, когда игрок может вернуться на поле

Футбольный агент Александр Клюев рассказал о состоянии своего клиента, российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина. Хавбек получил небольшую травму, из-за которой пропустил товарищеские матчи сборной России против Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).
«Александр после приезда из сборной тренировался по индивидуальной программе, а сейчас уже должен перейти на занятия в общей группе. Будем надеяться, что Головин примет участие в игре против «Метца», – сказал Клюев.
- В матче 9-го тура Лиги 1 «Монако» дома примет «Метц» 22 октября. Начало игры в 18:05 мск.
- Головин в этом сезоне провел семь матчей в чемпионате Франции.
Источник: Sport24