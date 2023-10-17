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    • Агент Головина рассказал, когда игрок может вернуться на поле

    Агент Головина рассказал, когда игрок может вернуться на поле

    Футбольный агент Александр Клюев рассказал о состоянии своего клиента, российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина. Хавбек получил небольшую травму, из-за которой пропустил товарищеские матчи сборной России против Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).

    «Александр после приезда из сборной тренировался по индивидуальной программе, а сейчас уже должен перейти на занятия в общей группе. Будем надеяться, что Головин примет участие в игре против «Метца», – сказал Клюев.

    • В матче 9-го тура Лиги 1 «Монако» дома примет «Метц» 22 октября. Начало игры в 18:05 мск.
    • Головин в этом сезоне провел семь матчей в чемпионате Франции.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4279

      шахта Заполярная 39 минут назад

      У него травмы, только тогда, когда за сборную играть надо. Удивительная стабильность. Только сборная отыграла, травма сразу залечивается и он готов играть. Как то подленько.

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      Рейтинг: +44

      Цугундeр 1 час назад

      vive la France , кароче, а остальные нахер не нужны (

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