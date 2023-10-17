Агент Головина рассказал, когда игрок может вернуться на поле

Футбольный агент Александр Клюев рассказал о состоянии своего клиента, российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина. Хавбек получил небольшую травму, из-за которой пропустил товарищеские матчи сборной России против Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).

«Александр после приезда из сборной тренировался по индивидуальной программе, а сейчас уже должен перейти на занятия в общей группе. Будем надеяться, что Головин примет участие в игре против «Метца», – сказал Клюев.