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    • Карпин объяснил, почему вызвал в сборную России 30-летнего Кузяева

    Карпин объяснил, почему вызвал в сборную России 30-летнего Кузяева

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он отошел от правила не приглашать в национальную команду футболистов в возрасте 30+ лет.

    – Год назад вы говорили, что не видите смысла вызывать игроков 30 лет и старше. Сейчас вызвали 30-летнего Кузяева, через месяц 30 будет Джикии. Ваша позиция поменялась?

    – Ну, изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет.

    – Тогда есть и другие такие футболисты, которые играют постоянно. Например, 32-летний Кокорин.

    – Это же не 30 лет.

    – Какая разница? Зачем тогда вызывается Кузяев из Франции?

    – Он вызывается, потому что через год-два ему будет 31-32 года, а не 34-35.

    – Какой тогда потолок?

    – Какой потолок? Еще раз повторяю: завтра захотим поменять – будет 31, 32, 34 или 26.

    – Как вы определяете?

    Как бог на душу положит, так и решу. Проснулся – будет 26, значит, 26.

    • Сегодня Россия сыграет с Кенией, начало – в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • В четверг россияне дома победили Камерун (1:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16650

      Алексей З 1 час назад

      Что вы ( журналюги ) прицепились к словам ? В сборной должны играть лучшие на данный момент ,Кузяев один из них.
      Хотите перспективу ?
      Для этого есть молодёжная и юношеская сборные.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14965

      playsh 1 час назад

      Господин Карпин,как всегда,в своём амплуа.Респект тебе,Валера,умыл журналюгу по полной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25228

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Аплодисменты Валере: на глупый вопрос - глупый ответ.

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