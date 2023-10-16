Карпин объяснил, почему вызвал в сборную России 30-летнего Кузяева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он отошел от правила не приглашать в национальную команду футболистов в возрасте 30+ лет.
– Год назад вы говорили, что не видите смысла вызывать игроков 30 лет и старше. Сейчас вызвали 30-летнего Кузяева, через месяц 30 будет Джикии. Ваша позиция поменялась?
– Ну, изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет.
– Тогда есть и другие такие футболисты, которые играют постоянно. Например, 32-летний Кокорин.
– Это же не 30 лет.
– Какая разница? Зачем тогда вызывается Кузяев из Франции?
– Он вызывается, потому что через год-два ему будет 31-32 года, а не 34-35.
– Какой тогда потолок?
– Какой потолок? Еще раз повторяю: завтра захотим поменять – будет 31, 32, 34 или 26.
– Как вы определяете?
– Как бог на душу положит, так и решу. Проснулся – будет 26, значит, 26.
- Сегодня Россия сыграет с Кенией, начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- В четверг россияне дома победили Камерун (1:0).