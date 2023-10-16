Карпин объяснил, почему вызвал в сборную России 30-летнего Кузяева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он отошел от правила не приглашать в национальную команду футболистов в возрасте 30+ лет.

– Год назад вы говорили, что не видите смысла вызывать игроков 30 лет и старше. Сейчас вызвали 30-летнего Кузяева, через месяц 30 будет Джикии. Ваша позиция поменялась?

– Ну, изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет.

– Тогда есть и другие такие футболисты, которые играют постоянно. Например, 32-летний Кокорин.

– Это же не 30 лет.

– Какая разница? Зачем тогда вызывается Кузяев из Франции?

– Он вызывается, потому что через год-два ему будет 31-32 года, а не 34-35.

– Какой тогда потолок?

– Какой потолок? Еще раз повторяю: завтра захотим поменять – будет 31, 32, 34 или 26.

– Как вы определяете?

– Как бог на душу положит, так и решу. Проснулся – будет 26, значит, 26.