Карпин ответил, в чем Кения лучше Камеруна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ближайшем сопернике – Кении.

«Экзотичные для нас все соперники последнее время. Возможно, если сравнивать с Камеруном, нет такого количества известных игроков, но они мощные и атлетичные, что и отличает африканские команды.

Кения, если брать игру с мячом, мне нравятся больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то все ошибаются», – сказал Карпин.