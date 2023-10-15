Карпин ответил, в чем Кения лучше Камеруна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ближайшем сопернике – Кении.
«Экзотичные для нас все соперники последнее время. Возможно, если сравнивать с Камеруном, нет такого количества известных игроков, но они мощные и атлетичные, что и отличает африканские команды.
Кения, если брать игру с мячом, мне нравятся больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то все ошибаются», – сказал Карпин.
- Встреча пройдет завтра, 16 октября.
- Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.
- Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.
Источник: «Чемпионат»