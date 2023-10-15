Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Карпин ответил, в чем Кения лучше Камеруна

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ближайшем сопернике – Кении.

    «Экзотичные для нас все соперники последнее время. Возможно, если сравнивать с Камеруном, нет такого количества известных игроков, но они мощные и атлетичные, что и отличает африканские команды.

    Кения, если брать игру с мячом, мне нравятся больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то все ошибаются», – сказал Карпин.

    • Встреча пройдет завтра, 16 октября.
    • Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.
    • Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.

    Новости по теме
    Карпин сказал, что ему смешны любые слова Мостового – Александр ответил
    Карпин ответил, почему матч Россия – Кения пройдет в Турции 1
    Карпин – о Мостовом: «Смешно все, что он говорит» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+