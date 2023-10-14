Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Глебов считает, что его партнеры по «Ростову» снизили требования к себе

    Глебов считает, что его партнеры по «Ростову» снизили требования к себе

    Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о результатах команды в сезоне.

    • Ростовчане идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • В прошлом сезоне «Ростов» финишировал 3-м.
    • Впереди у «Ростова» матч с «Ахматом».

    – Вы хорошо шли в прошлом году, гораздо выше ожиданий. В этом, такое впечатление, зазнались.

    – Не знаю насчет зазнались. Но, наверное, снизили требования к себе, это очень сильно повлияло на результат. Спохватились месяц назад после матча с «Динамо», но такого не бывает, чтобы, образно, ерундой позанимались, потом резко стали тренироваться и работать максимально, и вот сейчас нам будет фартить. Такого не бывает, надо продолжать работать.

    Новости по теме
    Мостовой – о Карпине: «Ему все сходит с рук» 1
    Карпин определил главную беду российского футбола 2
    Президент «Ростова» ответил, «выгорел» ли Карпин
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+