Глебов считает, что его партнеры по «Ростову» снизили требования к себе

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о результатах команды в сезоне.

Ростовчане идут в РПЛ в зоне переходных матчей.

В прошлом сезоне «Ростов» финишировал 3-м.

Впереди у «Ростова» матч с «Ахматом».

– Вы хорошо шли в прошлом году, гораздо выше ожиданий. В этом, такое впечатление, зазнались.

– Не знаю насчет зазнались. Но, наверное, снизили требования к себе, это очень сильно повлияло на результат. Спохватились месяц назад после матча с «Динамо», но такого не бывает, чтобы, образно, ерундой позанимались, потом резко стали тренироваться и работать максимально, и вот сейчас нам будет фартить. Такого не бывает, надо продолжать работать.