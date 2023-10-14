Винисиус: «Я интересуюсь расизмом с 19 лет»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что он погружен в тему расовой дискриминации не менее четырех лет.
«Я интересуюсь расизмом с 19 лет и теперь немного лучше понимаю, как нужно реагировать. Я рад, что ситуация меняется. Изменятся законы, и на стадионах подобных вещей будет все меньше и меньше.
Я многое узнал о расизме и продолжаю узнавать ежедневно. Это по-настоящему сложная тема. В прошлом люди сталкивались с рабством, и этот вопрос мне очень интересен.
Я надеюсь, что такого больше не повторится, и не только со мной, но и с другими. Особенно с детьми. Они не готовы к такому», – заявил 23-летний бразилец.
- Винисиус в «Реале» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 7 матчах.
- В мае разгорелся скандал – фанаты «Валенсии» оскорбляли на расовой почве бразильского футболиста. В итоге дело дошло до суда.
Источник: L’Equipe