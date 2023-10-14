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Винисиус: «Я интересуюсь расизмом с 19 лет»

14 октября 2023, 12:12
2

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что он погружен в тему расовой дискриминации не менее четырех лет.

«Я интересуюсь расизмом с 19 лет и теперь немного лучше понимаю, как нужно реагировать. Я рад, что ситуация меняется. Изменятся законы, и на стадионах подобных вещей будет все меньше и меньше.

Я многое узнал о расизме и продолжаю узнавать ежедневно. Это по-настоящему сложная тема. В прошлом люди сталкивались с рабством, и этот вопрос мне очень интересен.

Я надеюсь, что такого больше не повторится, и не только со мной, но и с другими. Особенно с детьми. Они не готовы к такому», – заявил 23-летний бразилец.

  • Винисиус в «Реале» с 2018 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 7 матчах.
  • В мае разгорелся скандал – фанаты «Валенсии» оскорбляли на расовой почве бразильского футболиста. В итоге дело дошло до суда.

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Источник: L’Equipe
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (2)
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TANNER
1697277185
Вернись на родину, жуй бананы вместе с другими обезьянами на деревьях и все, проблема решена. Зарабатывает десятки миллионов евро и еще скулит, что его обезьянкой черной назвали. Утибоземой какая ранимая макака.
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АКС-74У
1697281460
Очень неприятный тип.
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